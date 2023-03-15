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İlk oruç ne zaman tutulacak, ne zaman bitiyor? 2023 fitre ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu

15.03.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk oruç tarihi Mart ayına girilmesiyle merak edildi. Milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, oruç tutmaya başlayacakları tarihi ve 2023 fitre miktarını merak ediyorlar. Peki İlk oruç ne zaman tutulacak, ne zaman bitiyor? 2023 fitre ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu...

İlk oruç ne zaman tutulacak, ne zaman bitiyor? 2023 fitre ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu

Ramazan ayının yaklaşmasıyla vatandaşlar, oruç ve fitre ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. İslam alemi için oldukça önemli olan on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadetleri gerçekleştirilecek. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'daki oruç, İslâm’ın beş şartından biri ve şartlarını taşıyan her Müslümanın yerine getirmesi gereken önemli bir ibadet olarak dini kaynaklarda yer alıyor. Peki İlk oruç ne zaman tutulacak, ne zaman bitiyor? 2023 fitre ne kadar? İşte detaylar...

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayı, 23 Mart günü başlayacak ve son oruç 20 Nisan günü tutulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak idrak edilecek.

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Teravih namazının ardından tutulacak ilk oruç ile Ramazan ayı idrak edilmeye başlanacak. Dini günler takvimine göre Müslümanların manevi huzur ve heyecanla beklediği Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak.

2023 FİTRE NE KADAR?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama sonucunda 2023 fitre miktarı belli oldu. Yapılan açıklamada;

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine, bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliği ile karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Buna göre; 2023 yılı fitre miktarı günlük 70 TL olarak belirlendi.


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