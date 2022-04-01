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İlk teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak? Evde tek başına teravih namazı kılınışı nasıl yapılır?

01.04.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih ne zaman sorusunun cevabı da araştırılıyor. Teravih namazı kılınışı gündemde sorgulanan konuların başında geliyor. Vatandaşlar, Ramazan ayında oruçlarını tutacak, ibadetlerini yerine getirecek ve dualarını edecek. Yapılacak ibadetlerden birisi de teravih namazı olacak. Peki; ilk teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak? Evde tek başına teravih namazı kılınışı nasıl yapılır?

İlk teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak? Evde tek başına teravih namazı kılınışı nasıl yapılır?

Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayı başlıyor. Mübarek Ramazan ayında vatandaşlar ibadetlerini nasıl yerine getireceğini arama motorlarında sorgulanıyor. Bunların başında ise teravih namazı geliyor. İlk teravih ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Teravih namazı kılınışı nasıl yapılır sorusunun cevabı da merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı, dini öneminin yanı sıra kültürel olarak da önemli bir yere sahip bulunuyor. İşte; teravih namazı saatleri ve kılınışı!

İLK TERAVİH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINACAK?

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İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacak. Böylelikle gece sahura kalkılacak ve 2 Nisan'da ilk oruç tutulmaya başlanacak.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı İslam alemine özgü olan ve Ramazan ayı içinde yapılan bir ibadet türü olmaktadır. Hem kadın hem de erkeklerin kılabildiği bir namaz olan teravih namazı sünnet olarak ifade edilen bir ibadettir. Tek başına da kılınabilen bu namazı cemaatle kılmanın faydası daha fazla olmaktadır. Ramazan ayında yatsı namazının arkasından kılınan bir namaz olmaktadır. Bu namaz camide cemaatle kılındığı zaman genellikle 20 rekat olarak kılınmaktadır. Evde tek başına teravih namazı kılmak isteyen biri ise bu namazı 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 gibi farklı rekat sayıları ile kılması mümkün olmaktadır.

Eyüp Sultan Camii'nde ilk teravih namazı

Teravih namazının kılınış şekli ise şu şekilde olmaktadır: Eğer cemaatle kılınıyorsa ilk olarak yatsı namazının 10 rekatı kılınır. Daha sonra imam teravih namazına başlayacağını cemaate duyurur. Teravih namazına İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya” diyerek başlar. Cemaattekilerinde imama uyarak niyet etmeleri gerekmektedir.

İlk teravih ne zaman?

Niyet edildikten sonra iftitah tekbiri alınarak teravih namazına başlanır. Teravih namazı ikişer ve dörder rekatlar şeklinde kılınabilmektedir. Eğer teravih namazı ikişer rekat kılınacaksa son oturmada Tahiyyat, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir. İki rekat değil de 4 rekat olarak kılınacaksa 3.rekata Sübhaneke duasını okuyarak başlamak gerekmektedir. Bu namaz ara verilerek de kılınan bir namaz olarak belirtilmektedir. Teravih namazının kılınması bittikten sonra vitir namazının kılınması gerekmektedir. Vitir namazı da kılındıktan sonra dua edilerek namaz tamamlanmış olmaktadır.


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Teravih namazı
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