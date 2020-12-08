İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor

Aşının uygulamaya hazır hale gelmesi için de biraz zaman gerekiyor.

Bir çalışan, "İnanılır gibi değil. Açıkçası elimde tutamıyorum çünkü eksi 70 derecedeler. Ancak burada olduklarını, ülkede hatta dünyada aşıya ilk ulaşan yer olduğumuzu bilmek harika. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere tarihinin en büyük aşı lama kampanyasına başlıyor. Pfizer/ Biontech aşısına ilk onay veren ülke, ilk uygulamayı da yapacak.

Aşılar 975 dozluk, beş paket içeren kutularla taşınıyor.

Avrupa Birliği'nden çıkış sürecindeki İngiltere bir yandan da Brüksel ile ticaret anlaşması için müzakere yürütüyor.

Geçiş süreci anlaşmalarının süresi yıl sonunda dolacak.

Önümüzdeki günlerde yeni bir anlaşmaya varılamazsa AB ile İngiltere arasında taşımacılık ciddi sekteye uğrayacak.

Belçika'da üretilen aşıların İngiltere'ye ulaşması da sıkıntıya girecek.

İngiltere hükümetinden konuya ilişkin B planı olduğuna dair açıklama geldi.

Aşıların ticari olmayan yani askeri uçaklarla taşınacağı ifade edildi. Aşılar Belçika'nın Puurs kasabasından geliyor.

Bugüne kadar adı duyulmamış 17 bin nüfuslu kasaba, koronavirüse karşı mücadelenin merkez üssü haline geldi.

Belçika'nın Antwerp bölgesindeki Puurs kasabası, Amerikan ilaç devi Pfizer'in dünyadaki en büyük üretim tesisine ev sahipliği yapıyor.

Bir kasaba sakini, "Dünyayı kurtaracağız" diye hep söylerdik. Kasabadaki ruh hali bu. Kasaba halkı, bu zor günlerde pek çok insana yardımcı olabildikleri için gururlu" ifadelerini kullandı.

Puurs'ta başka ilaç firmalarının da fabrikaları var. Toplam 5 bin kişi çalışıyor.

Pfizer'in fabrikası 3 bin çalışanıyla başı çekiyor.

