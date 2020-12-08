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İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor

08.12.2020 09:30 | Son Güncelleme:
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Bütün dünyanın gözü İngiltere'de. İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına bugün başlıyor. Pfizer / BioNTech aşısı 50 hastanede uygulanacak. İlk parti aşı, Londra'nın güneyindeki bir hastaneye ulaştı.

İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başlıyor. Pfizer/Biontech aşısına ilk onay veren ülke, ilk uygulamayı da yapacak.

Belçika'dan İngiltere götürülen aşıların dağıtımına başlandı. İlk parti aşı, haftasonu Londra'nın güneyindeki bir hastaneye ulaştı.

Bir çalışan, "İnanılır gibi değil. Açıkçası elimde tutamıyorum çünkü eksi 70 derecedeler. Ancak burada olduklarını, ülkede hatta dünyada aşıya ilk ulaşan yer olduğumuzu bilmek harika. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Eksi 70 santigrat derecede saklanan aşıların çözülmesi birkaç saat sürüyor.

Aşının uygulamaya hazır hale gelmesi için de biraz zaman gerekiyor.

Aşı, ülke çapında 50 hastanede uygulanacak. Önce 80 yaşın üzerindekiler ve bakımevi çalışanları aşılanacak.

Aşılar çözüldükten sonra 3,5 gün içinde uygulanması gerekiyor.

Randevularda gerekli sayıya ulaşılamazsa çözülen aşılar sağlık çalışanlarına uygulanacak.

İngiltere'nin sipariş verdiği 40 milyon dozun 800 bini İngiltere'ye gönderildi.

Bu dozlar, aşılama başladığında hastanelere dağıtılmış olacak.

Aşılar 975 dozluk, beş paket içeren kutularla taşınıyor.

Avrupa Birliği'nden çıkış sürecindeki İngiltere bir yandan da Brüksel ile ticaret anlaşması için müzakere yürütüyor.

Geçiş süreci anlaşmalarının süresi yıl sonunda dolacak.

Önümüzdeki günlerde yeni bir anlaşmaya varılamazsa AB ile İngiltere arasında taşımacılık ciddi sekteye uğrayacak.

Belçika'da üretilen aşıların İngiltere'ye ulaşması da sıkıntıya girecek.

İngiltere hükümetinden konuya ilişkin B planı olduğuna dair açıklama geldi.

Aşıların ticari olmayan yani askeri uçaklarla taşınacağı ifade edildi. Aşılar Belçika'nın Puurs kasabasından geliyor.

Bugüne kadar adı duyulmamış 17 bin nüfuslu kasaba, koronavirüse karşı mücadelenin merkez üssü haline geldi.

Belçika'nın Antwerp bölgesindeki Puurs kasabası, Amerikan ilaç devi Pfizer'in dünyadaki en büyük üretim tesisine ev sahipliği yapıyor.

Bir kasaba sakini, "Dünyayı kurtaracağız" diye hep söylerdik. Kasabadaki ruh hali bu. Kasaba halkı, bu zor günlerde pek çok insana yardımcı olabildikleri için gururlu" ifadelerini kullandı.

Puurs'ta başka ilaç firmalarının da fabrikaları var. Toplam 5 bin kişi çalışıyor.

Pfizer'in fabrikası 3 bin çalışanıyla başı çekiyor.

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