"İlk Uzun Metrajım Film Festivali" başladı

İSTANBUL (AA) - "İlk Uzun Metrajım Film Festivali"nin açılışı, Fransız Kültür Merkezi yapıldı.

Festivalin kurucu başkanı Jean Michel Foucault, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 gün süren festival boyunca 13 filmin ücretsiz izlenebileceğini söyledi.

Foucault, filmleri gösterilen Lea Fehner ve Julie Bertuccelli isimli yönetmenlerin de konuk olarak Türkiye'ye geldiğini belirterek, "İlk Uzun Metrajım Film Festivali sayesinde yönetmenlerin ilk uzun metraj filmleri uluslararası alanlarda sinemaseverlerle buluşuyor. Fransız sinemasına ilgi duyan çok sayıda Türk var, bu çok mutluluk verici bizim için. Filmler, Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi ve İstanbul Modern'de gösterilecek." dedi.

Sinemayı ticari bir endüstri olarak değil, kültürel etkileşim gibi değerlendirdiğini vurgulayan Foucault, sinemanın sadece bir hikayeyi anlatmadığını, içinde sosyal, psikolojik ve felsefik temelleri de barındıran bir sanat olduğunu dile getirdi.

Misafir yönetmenlerden Lea Fehner ise festivale "Sessiz Ses" ve "Karnaval" isimli iki uzun metraj filmle katıldığına işaret ederek, ilk yaptığı filmlerin festivalde yer almasından mutluluk duyduğunu söyledi.