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  4. İlk Wednesday Addams olan Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti! Sevenlerini üzen haber

İlk Wednesday Addams olan Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti! Sevenlerini üzen haber

30.01.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in tüm dünyada izlenme rekorları kıran yapımı Wednesday’in 1964-1966 yılları arasında yayınlanan versiyonunda Wednesday Addams’i canlandıran ünlü oyuncu Lisa Loring 64 yaşında hayatını kaybetti.

İlk Wednesday Addams olan Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti! Sevenlerini üzen haber

Addams Family serisinin ilk projeleri arasında yer alan 1964-1966 yılları arasında yayınlanan versiyonunda ailenin çocuğu rolünü Lisa Loring üstlenmişti. Wednesday Addams rolünden sonra The Pruitts of Southampton, The Girl from UNCLE, Fantasy Island ve Barnaby Jones'ta rol almaya devam eden ünlü oyuncu Lisa Loring’in 64 yaşında hayatını haybettiği açıklandı.

FELÇ GEÇİRDİ

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Variety’de yer alan habere göre, ilk Wednesday Addams karakterini canlandıran Lisa Loring, inme geçirerek yaşamını yitirdi. Aktrisin yakın arkadaşı Laure Jacobson haberi paylaştı ve Lisa'nın yaşam destek ünitesinden çıkartıldıktan sonra hayatını kaybettiğini dile getirdi.

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