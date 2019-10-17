İlker Başbuğ: Demokrat Parti'nin mücadelesini hiçbir parti yapmadı

Pek çok gazeteci ve yazarın da katıldığı programda İlker Başbuğ, yaptığı konuşmasında kitabın bir tarih kitabı olarak düşünülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Başbuğ, "Bu bir tarih kitabı değil. Aslında 38 yıllık dönemdeki olayları, bu süreçteki güç odaklarını ve bunlar arasındaki mücadeleyi inceleyen, mümkün olduğu kadar olaylara farklı bakış açılarıyla sentez yapan bir kitap. Kesin sentezden kaçınarak okuyanları kendilerini düşünmeye zorlayan, ‘acaba sorunun cevabı nedir?’ diye bazı konuları açık bırakarak okuyucuyu düşünmeye zorlayan bir kitap olarak ele aldık. Bazen tarih kitapları anlaşılması zor kitaplar oluyor. Bence bu kitaplar basit yazılmalı. Bu kitaplarda önemli olan olayları yazarken nedenleri ve bunlara bağlı olarak sonuçları mümkün oldukça kanıtlanabilen belgelere dayalı olarak okuyucuya sunabilmek. Bazen yazarlar kanıtlanmamış bilgileri kendi bakış açılarıyla sunmaya çalışıyor ki bu doğru bir yaklaşım değil” diyerek bu kitabın okuyucuyu düşünmeye zorlayan bir kitap olduğunu vurguladı.

"ÜÇ FARKLI DÖNEM ANLATILDI"

Kitabı yazarken 'Türk devriminin dayandığı temel felsefe nedir?' sorusunun cevabına da ulaştığını anlatan İlker Başbuğ, "Bu sorunun cevabını Mustafa Kemal, Ankara'ya geldiği zaman Aralık 1919'da halkla yaptığı konuşmada söylüyor. Atatürk, Ankara'ya geldiği anda gerçekleştireceği devrimin ana hedefini bize söylemiş. Ama biz bunu anlamış mıyız? Sorun zaten bu” diyerek konuşmasına devam etti.

DEMOKRAT PARTİ'NİN MÜCADELESİNİ HİÇBİR PARTİ YAPMADI

1946-1950 arasındaki dönemde Demokrat Parti'nin mücadelesine de dikkat çeken Başbuğ, "Bir muhalefet partisi olarak yaptığı mücadele bence bugün de dâhil hiçbir partinin yapmadığı bir demokrasi mücadelesidir. Bunu kabul etmek durumundayız. Bu samimi bir mücadele." dedi.

Program İlker Başbuğ’un davetliler için kitabını imzalaması ile son buldu.



