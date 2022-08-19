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İmam ve müezzine 'zimmet' soruşturması! Cuma namazı sonrası topladıkları paraları...

19.08.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de, Gürler Camii'nin imamı Ü.U. ve müezzin M.Y.'nin cuma namazı sonrası müftülük adıyla topladıkları paranın bir kısmını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı. İmam ve müezzin hakkındaki soruşturmanın Gürler Camii Dernek Başkanı Kenan Doğanülker'in savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla başladığı öğrenildi. Cami imamı Ü.U. ise dava sürecinin devam ettiğini, bu nedenle açıklama yapamayacağını söyledi. İşte olayın detayları...

İmam ve müezzine 'zimmet' soruşturması! Cuma namazı sonrası topladıkları paraları...

Gürler Camii Dernek Başkanı Kenan Doğanülker, imam Ü.U. ve müezzin M.Y.'nin cuma namazı sonrası müftülük adıyla topladıkları paranın bir kısmını 27 Mayıs'ta zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli soruşturma, Kırıkkale Müftülüğü de idari soruşturma başlattı.

Dernek Başkanı Kenan Doğanülker, her cuma sonrası toplanan paranın tutanakla müftülüğe teslim edildiğini belirterek, "27 Mayıs Cuma günü müftülüğe teslim edilmek üzere 4 bin 50 lira toplanmış. Toplanan para camimizdeki 3 kişi tarafından tutanakla tespit edilmiş. Ben o zaman şehir dışındaydım sonra bu tutanak imam ve müezzin tarafından camiden alınıp, il müftülüğündeki teslim yerine götürülmüş. Parayı teslim alan kişi parayı sayarken, paranın eksik olduğunu söylemiş. Onlar da tutanakta yazan 4 bin 50 liranın üstünü çizerek '3 bin 650 lira teslim aldım' diye imza atmışlar. Bu aradaki 400 lirada bir zimmet suçu var" dedi.

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'BAŞKA YERDE GÖREVLENDİRİLMELERİNİ İSTİYORUM'

İmam ve müezzinin suçlu olup olmadığına adaletin karar vereceğini ancak bu süreçte görev yerlerinin değiştirilmesi için müftülükten talepte bulunduklarını kaydeden Doğanülker, "İmamların bu olaylardan sonra halen camimizde tutulması konusunda dernek üyelerimiz ve cami cemaatimiz tepkili. Bu yüzden en azından adalet tecelli edene kadar imamların buradan alınarak başka bir yerde görevlendirilmelerini istiyorum" diye konuştu.

Cami cemaatinden Ali Yıldırım ise "Bu olayları duyduktan sonra bizler de tedirgin oluyoruz. Kuşku içinde namaz kılıyoruz. İnsanız, hata olabilir fakat bu olayı saklaması doğru değil. Para eksik olabilir, bunu dernek başkanına söylemesi gerekiyordu. Evrakta tahribat yaptığı için bu bir suç. Bu imam hırsızlık yapıyorsa biz nasıl arkasında namaz kılacağız, diye aklımıza geliyor. İmamın arkasında huşu içerisinde namaz kılamıyoruz" dedi.

Cami imamı Ü.U. da dava sürecinin devam ettiğini, bu nedenle açıklama yapamayacağını söyledi.

(DHA)

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