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İmamların maaşına haciz koydurdu! Akılalmaz yöntem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

Türkiye’de her gün yaşanan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Merkezi’ni Ankara Ostim OSB 1170 sokak gösteren bir metal ve kırtasiye firması, İslam Tarihi Ansiklopedisi adlı bir kitap alıp ücretini ödemedikleri gerekçesi ile başta Aydın’daki imamlar olmak üzere ülkenin değişik illerindeki imamların maaşına haciz koydurdu.

İmamların maaşına haciz koydurdu! Akılalmaz yöntem

Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından müftülüklere gönderilen yazılarla olaydan haberdar olan imamlar dolandırıldıklarını anlayınca hukuk savaşı başlattı.

Hiçbir yerden alışveriş yapmadıklarını ve kimseye de borçlarının bulunmadığını belirten mağdur imamlar Efeler İlçe Müftülüğü’ne Ankara 14. İcra Müdürlüğü’nden gelen maaş haciz dosyası ile şaşırdıklarını belirterek, “Çok ilginç bir dolandırıcılık olayı ile karşı karıya kaldık. Ankara OSTİM OSB 1170 sokakta bulunan bir firmadan adımıza 25 TL’lik kitap bedeli 4.50 TL’lik de kargo ücreti olmak üzere 29.5 TL’lik fatura kesilmiş. Bu borcu ödemediğimiz gerekçesi ile de sadece Aydın’da değil ülke genelinde pek çok imam ve müezzinin maaşına Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından haciz konulmuş. İşin ilginç yönü gözüken bir dosya üzerinden iki ayrı numara ile haciz işlemi başlatılmış. Avukatlar aracılığı ile gelen yazıları inceledik. İşin içinde ciddi bir dolandırıcılık olayı var. Gerek Maliye Bakanlığı gerekse Adalet Bakanlığı yetkililerinin yaşanan bu dolandırıcılık olayını el atmalarını istiyoruz” diye konuştular.

HACİZ YAZISI GÖNDERİLDİ

Daha önce hiçbir evrak ve bildiri gelmeden Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından Efeler İlçe Müftülüğü’ne bazı imamların maaşının haczi için yazı geldi. Gelen yazı şaşkınlığa neden olurken, imamlar, ilgili İcra Müdrülüğü’nden gelen tek dosyanın iki ayrı numarası olduğunu ileri sürdüler. 24/11/2017 A seri 039560 seri numaralı fatura bedeli kağıt üzerinde 29,50 TL görünürken Efeler İlçe Müftülüğü’ne gönderilen haczin 8 bin 53 TL 50 Kuruş olduğunu belirten imamlar ciddi bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya olduklarını belirterek ilgililerden yardım istediler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İmam maaş haciz dolandırıcı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu dolandırıcı örgüt hangisine bağlıdır..? a)Feto b)Süleymancılar c)Menzilciler d) PKK e) Hepsi..
görüldüğü kadarıyla, ilamsız takibe konu edilmiş bir alacak var ortada. İlamsız takiplerde ödeme emri tebliğ edildikten itibaren 7 gün içinde itiraz ederek takip durdurulabilir. Ancak imamlar bunu yapmamış. Takip kesinleştikten sonra ortaya dolandırıcılık var diye çıkmak anlamsız.
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