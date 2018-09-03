İmamların maaşına haciz koydurdu! Akılalmaz yöntem

Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından müftülüklere gönderilen yazılarla olaydan haberdar olan imamlar dolandırıldıklarını anlayınca hukuk savaşı başlattı.

Hiçbir yerden alışveriş yapmadıklarını ve kimseye de borçlarının bulunmadığını belirten mağdur imamlar Efeler İlçe Müftülüğü’ne Ankara 14. İcra Müdürlüğü’nden gelen maaş haciz dosyası ile şaşırdıklarını belirterek, “Çok ilginç bir dolandırıcılık olayı ile karşı karıya kaldık. Ankara OSTİM OSB 1170 sokakta bulunan bir firmadan adımıza 25 TL’lik kitap bedeli 4.50 TL’lik de kargo ücreti olmak üzere 29.5 TL’lik fatura kesilmiş. Bu borcu ödemediğimiz gerekçesi ile de sadece Aydın’da değil ülke genelinde pek çok imam ve müezzinin maaşına Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından haciz konulmuş. İşin ilginç yönü gözüken bir dosya üzerinden iki ayrı numara ile haciz işlemi başlatılmış. Avukatlar aracılığı ile gelen yazıları inceledik. İşin içinde ciddi bir dolandırıcılık olayı var. Gerek Maliye Bakanlığı gerekse Adalet Bakanlığı yetkililerinin yaşanan bu dolandırıcılık olayını el atmalarını istiyoruz” diye konuştular.