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  4. İmamoğlu açıkladı: 39 ilçede 100'den fazla noktada başlıyor

İmamoğlu açıkladı: 39 ilçede 100'den fazla noktada başlıyor

28.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle zorluk yaşayan sanatçılara yönelik hazırlanan yeni bir etkinliği duyurdu.

İmamoğlu açıkladı: 39 ilçede 100'den fazla noktada başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılar için planlanan yeni bir etkinliği, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İmamoğlu, "İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz. 39 ilçede 100’den fazla noktada #İstanbulBirSahne etkinlikleri başlıyor" dedi.

Etkinlik ile ilgili hazırlanan sitede, şu açıklama yer alıyor:

"İstanbulBirSahne projesiyle şehir dev bir açık hava sahnesine dönüşüyor; İstanbullularla müzisyenler özlem gideriyor…İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 100’den fazla farklı noktayı açık hava sahnesine dönüştürerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşmasını sağlıyor; pandeminin başlangıcıyla zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlıyoruz.

İstanbulBirSahne etkinlikleri; şehrin günlük yaşamına canlı performans sürprizleri ve neşesiyle eşlik edecek. Projeyle şehrin parkları, durakları, metro platformları, müzeleri, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları, ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüşecek…"

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Ekrem İmamoğlu İstanbul

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