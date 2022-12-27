Fark son aylarda açıldı! Yılın son anketi paylaşıldı: 2022'de oyu en çok değişen parti o oldu

Alf Araştırma'nın gerçekleştirdiği yılın son anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma 20-25 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 750 kişi ile gerçekleştirildi. Sonuçlara göre ilk 5 sıradaki partinin yıl başından bu yana oy oranlarında kayda değer bir değişim olmadığı görüldü. En fazla oy değişimi yaşayan parti olan CHP oyunu yüzde 2,5 arttırdı. Millet İttifakı'nda düşüş, Cumhur İttifakı'nda ise artış yaşandığının dikkat çektiği anketten ayrıntılar şu şekilde...

AK PARTİ 1. SIRADA

Anket kapsamında katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Soruya verilen yanıtlar ortaya şu tabloyu koydu:

AK Parti: 30,5

CHP: %27,3

İYİ Parti: %14,4

HDP: %9,1

MHP: %7,1

Gelecek Partisi: %3

DEVA Partisi: %2,3

TDP: %2,1

Zafer Partisi: %2

Yeniden Refah Partisi: %1

MİLLET İTTİFAKINDA YÜKSELİŞ

Cumhur İttifakı'nın oy oranı firmanın Ocak 2022 anketinde yüzde 39,7 olurken Aralık 2022'ye gelindiğinde yüzde 37,6'ya düştü.

Millet İttifakı'nın Ocak 2022 anketinde yüzde 38,3 olan oy oranı ise Aralık 2022'de yüzde 41,7'ye yükseldi.

Diğer ittifakları tercih edenler ise Ocak 2022'den yüzde 1,3 oranında düşerek yüzde 20,7 oldu.

AK PARTİ VE MHP'DE YIL GENELİNDE DÜŞÜŞ

Firmanın bu yıl başından beri yaptırdığı anketlere göre partilerin oy oranlarındaki değişim de gözler önüne serildi.

Buna göre AK Parti ocaktan aralık ayına yüzde 0,4'lük oy kaybı yaşadı.

CHP'de yüzde 2,5, İYİ Parti'de 0,9 oranında artış görüldü.

HDP'de yüzde 0,7'lik artış yaşanırken MHP yüzde 1,7'lik düşüş yaşadı.