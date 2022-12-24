SON DAKİKA | 42 ilde yapılan dev seçim anketi yayınlandı! Yeni yıla günler kala aradaki fark dikkat çekti! Sadece 3 parti...

Son dakika haberi: 2023 seçimlerine kısa bir süre kala siyaset gündeminde cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken bir yandan da araştırma şirketlerinin paylaştığı seçim anketleri dikkatle takip ediliyor. Seçmenin seçimlere yönelik eğilimlerinin nabzının tutulduğu anketlerden çıkan sonuçlar hem siyasiler hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak yeni bir seçim anketi daha geldi. Peki, son seçim anketine göre, AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin oy dağılımları nasıl oldu? İşte detaylar...

ARADAKİ FARK YÜZDE 3,4 OLDU

ORC Araştırma Şirketi, yeni yıla sayılı günler kala yaptığı son anket çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. Ankette çarpıcı veriler ortaya çıkarken, Cumhur İttifakı'nın durumu da dikkat çekti. 19-22 Aralık 2022 tarihlerinde 42 ilde 4220 kişi ile yüz yüze yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.

Ankete göre İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,7'ye ulaştı. AK Parti ve MHP'nin bir araya gelerek oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 38,3 olarak ölçüldü.

İŞTE ANKETE GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI

Anketten çıkan sonuçlar ise şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 31,2

CHP: Yüzde 24,2

İYİ Parti: Yüzde 17,5

HDP: Yüzde 7,5

MHP: Yüzde 7,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,4

DEVA Partisi: Yüzde 2,3

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2

Zafer Partisi: Yüzde 1,7

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2

Diğer partiler: Yüzde 1,5

SADECE 3 PARTİ...

Bir önceki anketin sonuçlarına göre sadece 3 partinin oy oranının düştüğü görüldü. Türkiye Değişim Partisi'nin bir önceki ankette yüzde 2,1 olan oyunun son ankette yüzde 2 olduğu, Gelecek Partisi'nin bir önceki ankette yüzde 2,8 olan oyunun son ankette yüzde 2,4 olduğu ve Yeniden Refah Partisi'nin bir önceki ankette yüzde 1,6 olan oyunun son ankette yüzde 1,2 olduğu görüldü. Diğer partiler ise oyunu yükseltirken yalnızca DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 2,3 ile sabit kaldı.

3-6 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları

