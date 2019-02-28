İmamoğlu, “İBB’nin bütçesi en az yüzde 50 artırılabilir potansiyele sahip”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 50 artırılabileceğini belirterek, "İstanbul’un bütçesini iyi yöneteceğiz ve yeni kaynaklar oluşturacağız. Önceliği olmayan bahsettiğim konuların dışındaki yatırımlara girmeyeceğiz. Bütün bunlar sizi artı bir kaynağa kavuşturmuş olacak” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’deki bir otelde düzenlenen ‘İstanbul Çözümleri’ tanıtım toplantısıyla projelerini anlattı. Tanıtım toplantısının ardından İmamoğlu, projelerin detaylarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“İBB’nin bütçesi en az yüzde 50 artırılabilir potansiyele sahip”

Açıkladığı projelere kaynağın nerede bulunacağını sorulması üzerine CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Kaynak konusu İstanbul’un en kolay yönetebileceği konu. İstanbul’un kaynakları aslında bu güne kadar hiç yönetilemediği için ya da bir israf kalemiyle artı halk diliyle çarçur edilmesiyle yönetilmiş ve İstanbul’un kazancına servis edilmemiş bir düzende bir bütçe yönetimi ortaya koymuştur. Bana göre çok hızlı bir şekilde mevcut bütçesi en az yüzde 50 artırabilir bir potansiyele sahiptir. Özellikle iştirakleri üzerinden görünmez bir takım yatırımlara servis edilmiş ya da yalnız yatırımlarla İstanbul’un parası çarçur edilmiş bir düzen içerisinde İstanbul’un bütçe yönetimi. Biz hem İstanbul’un bütçesini iyi yöneteceğiz ve yeni kaynaklar oluşturacağız. Hem de İstanbul adına yanlışlar yapmayacağız. İstanbul’un önceliği olmayan bahsettiğim konuların dışındaki yatırımlara girmeyeceğiz. Bütün bunlar sizi artı bir kaynağa kavuşturmuş olacak” diye konuştu.

Sokak hayvanları için özel zabıta birimi oluşturulacak

Sokak hayvanlarıyla ilgili özel bir çalışma hayata geçirmeyi planladıklarını kaydeden İmamoğlu, “Sokak hayvanları ve canlılar bizim için çok değerli. Çevreyi ve yeşil alanlar sokak hayvanlarının kurtuluşu. Artık sokak hayanı değil de ormanda yaşasın ya da parkında yaşasın. Bir başka şey tabi ki duyarlılığı artırmak. Çünkü şuan mevcutta sokak hayvanı nedir, onunla nasıl bir yaşam birliği sağlanabilir bir kent yaşamımız yok. Yeni göçle şehirliği öğrenen bir kitleye sahibiz. Bu bir eğitim meselesidir. Anlatabilirliği öğrenme meselesidir. Kaldı ki bu eğitim yanı sıra örneğin daha önce yapılan çalıştaylarda alınan kararları hemen devreye sokacağız. Sadece sokak hayvanlarıyla ilgilenen bir zabıta birliği kuracağız. Bu çok önemli hem sokak hayvanlara olan şiddeti gözetleyecek, hem gerektiğinde anında müdahale edecek. Aynı zamanda mahalle meclisleri bu konuda çok aktif roller üstlenecek” şeklinde konuştu.

“Partizan bir süreç Türkiye’yi tehdit ediyor”

Bir çok Belediyenin partizan anlayışla yönetildiğini ileri süren İmamoğlu, “Beylikdüzü belediye başkanı olarak 20 küsur belediyeyi ziyaret ettim. Ben hiç ziyaret edilmedim, bir sonra ki beyefendi de hiç ziyaret etmedi. Partizan bir süreç Türkiye’yi tehdit ediyor. Partizanlığın belediyenin damarlarına kadar girdiğini kılcal damarlarına kadar işlediğini yaşamış bir belediye başkanıyım, utanıyorum. Partizanlığı bulunduğum kurumun bırakın damarlarına kapısından içeriye sokmayacak bir belediye başkanıyım. Bir şekilde makamlar koltuklar geliyor geçiyor, ben görüyorum partizanlığı yaşayan ve yaşatanlar yüzüme bakamayacak durumdalar, başını eğip sağa sola dağılıyorlar. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, biz bu süreci de tersine döndürmek istiyoruz. Bu kadar derin partizanlığa son verecek bir süreci başlatacağız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’ndan hanelerdeki su fiyatlarında yüzde 50’ye varan indirim hedefi

Suyun ucuzlatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, “10 metreküpe kadar yüzde 50 indirimli yapacağız, daha sonra bu artan dilimlere göre yüzde 40 ve yüzde 30 olacak. Burada yüzde 40 dememin sebebi ortalamasını söyledim. Yoksa yüzde 50’de, yüzde 40’da, yüzde 30’da var. Bu arada şunu söyleyeyim, hanelere bunu söylüyoruz. Hanelere verilen bu hizmet çok gerekli ve ihtiyaç. İSKİ anlamlı olmayan çok büyük kar ettiklerini belirtmek isterim. İstatistiklerinde ve bilançolarında bunu görebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

“Şişli’deki sorunun çözülmesi beni mutlu etti”

Şişli’deki temizlik işçilerinin greviyle ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, “İstanbul’da mali sorun yaşamayan bir belediyeyim. İnsanların maaş ödeme konusunda sıkıntı yaşayan yüzlerce belediye olduğunu biliyorum. Ama Şişli Belediyesi’nin bu konudaki savunmasını yapacak durumda değilim. Her şeye rağmen çalışanlarla ilgili tedbiri almak zorundasınız. Benim orada söylediğim emekçinin grev hakkının çok doğru olduğunu ve bunu ortaya koymasının asla karşısında değiliz. Grev hakkı mesaj verir, bir noktadan sonra devam eden iş gücü ortamı varsa vatandaş mağdur edilmemelidir. Bunun dünyada da ulusal anlamda da örnekleri vardır. İşten çıkartma başka bir şeydir. İş yürürken yapılan grev haklarında bu gözetilmelidir. Bu düşüncemi sendika başkanlarına ilettim. Eğer bu olmazsa vatandaş tedbirini almak istiyor, bu konuda tedbirini almak isteyen İstanbul gönüllüsü bir sürü insan var. Ben bu insanlara sokaklara çıkıp bu temizliği yapmasını doğru bulmam. O hareketi ben emekçi dostlarıma hakaret olarak görürüm, lütfen bu işi çözüme kavuşturun. Bizde belediye başkanı arkadaşımızla bu konuyu görüşelim nerede sorun yaşanıyor çözümü bulma konusunda bir eylem planı yapalım demiştim. Benim dışımda da siyasi görüşmeler yapıldığını biliyorum. O gün içerisinde çözüm bulundu ve bu durum beni mutlu etti” dedi.

