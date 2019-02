İmamoğlu: “İstanbul hasta ettiler, iyi etmeye geldik”

“İstanbul’u hasta ettiler, İstanbul hasta”

İstanbul’un iyi yönetilemediğini söyleyerek konuşmasına devam eden Ekrem İmamoğlu, “İstanbullu ne yazık ki üzülerek söylüyorum hasta ettiler. İstanbul’u hasta ettiler, İstanbul hasta. Ben söylemiyorum daha 2 gün önce TÜİK verileri söylüyor. Psikolojik olarak insanlarımızın iyi olmadığını söylüyor. 12 milyon üzerinde psikolojik sorunlarından dolayı ilaç tüketen bir millet olduk. Dünyada nüfusuna göre böyle bir rakam yok. Yani insanın mutsuz olması demek, şehirlerin mutsuz olması demek. Şehir hastaysa o şehirde yaşayanları da hasta eder. Biz güler yüzümüzle, inancımızla, projelerimizle insanlarla olan güzel temaslarla hem İstanbul’u hem de İstanbulluları iyi etmeye geldik, hepsini iyileştireceğiz hiç kuşkunuz olmasın” diye konuştu.

“Bir an önce bu ayıba son versinler”

Geçtiğimiz günlerde başlatılan Tanzim satışı konusuna ilişkin eleştiriler de bulunan İmamoğlu, " bu şehirde sorunları aşan, problemleri aşan bir İstanbul var etmeliyiz. İstanbul’un en önemli sorunu şu anda hayat pahalılığı. Her 4 gençten birisi işsiz. Her 10 insandan neredeyse 2’si işsiz, bu kadar sorunlu bir dönemdeyiz. Ticareti hepimiz takip ediyoruz, durmuş bir şehir var. Neyi konuşuyoruz? Tanzim satışı konuşuyoruz. Tanzim satış iyi bir şeydir. Ama bu işin yapılma modeli vardır. Tanzim satış ihtiyacı olan insanları kuyruğa dizip televizyonlarda afişe etme işi değildir. Bunu yapanlar bir politika, üretim ve insanlara ucuz gıda erişimi olarak tanıtmaları kadar ayıp bir şey olmaz. Bir an önce bu ayıba son versinler. O insanları deşifre ederek, o insanları utandırarak değil, o insanlara ucuz gıda erişimi sağlayalım, ama bu işi modelini seçime bir ay kala yapıyorlarsa adam gibi yapsınlar, yapamıyorlar, bilmiyoruz diyorlarsa gelsinler anlatalım” şeklinde konuştu.