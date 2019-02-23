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İmamoğlu: “İstanbul hasta ettiler, iyi etmeye geldik”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’u ne yazık ki üzülerek söylüyorum hasta ettiler.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’u ne yazık ki üzülerek söylüyorum hasta ettiler. Biz güler yüzümüzle, inancımızla, projelerimizle insanlarla olan güzel temaslarla hem İstanbul’u hem de İstanbulluları iyi etmeye geldik, hepsini iyileştireceğiz hiç kuşkunuz olmasın” dedi.
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Fatih’te sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir otelde düzenlenen sabah kahvaltısında Trabzonlu Derneklerle bir araya geldi. Toplantının olduğu salonda katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, tek tek masaları gezerek vatandaşları selamladı. Program kapsamında konuşma yapan İmamoğlu, burada seçim vaatlerini ve çözüm önerilerini anlatarak, vatandaşlardan seçime yönelik destek istedi.

“İstanbul iyi ve mutlu olursa, Türkiye iyi ve mutlu olur”
Trabzon Dernekleri buluşmasında konuşma yapan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’dayız burada yaşıyoruz. Doğduğumuz topraklarımız var ama artık doyduğumuz topraklardayız ve her birey gibi bu topraklara mesuliyet duygusu içinde İstanbul’a hizmet etmek, sorunlarına duyarlı olmak zorundayız. Bu güzel kent iyi yönetilmiyor. Bu güzel kentte insanlar mutsuz bu güzel şehirde ne yazık ki insanlara sorduğumuzda ben bu şehirde mutsuzum, fırsatını bulsam giderim diyenlerin oranı neredeyse yüzde 61-62 seviyesinde bu çok açık, bunları yaptığımız araştırmalardan söylüyorum. Halbuki burada tanıdığımız 2’nci 3’üncü nesil burada doğmuş hemşerilerimiz var. Dolayısıyla hayatımız burada, bu güzel kente olan sorumluluk duygumuzu, aynı zamanda bu ülkeye olan sorumluluk duygumuz. Çünkü İstanbul iyi ve mutlu olursa, Türkiye iyi ve mutlu olur. İstanbul iyi olmazsa ne yazık ki Türkiye’nin durumu da iyi olmaz. İstanbul’da ekonomi kötü olduğu için Türkiye’de de kötü. Yani Türkiye’nin motor gücü İstanbul’dur” dedi.

“İstanbul’u hasta ettiler, İstanbul hasta”
İstanbul’un iyi yönetilemediğini söyleyerek konuşmasına devam eden Ekrem İmamoğlu, “İstanbullu ne yazık ki üzülerek söylüyorum hasta ettiler. İstanbul’u hasta ettiler, İstanbul hasta. Ben söylemiyorum daha 2 gün önce TÜİK verileri söylüyor. Psikolojik olarak insanlarımızın iyi olmadığını söylüyor. 12 milyon üzerinde psikolojik sorunlarından dolayı ilaç tüketen bir millet olduk. Dünyada nüfusuna göre böyle bir rakam yok. Yani insanın mutsuz olması demek, şehirlerin mutsuz olması demek. Şehir hastaysa o şehirde yaşayanları da hasta eder. Biz güler yüzümüzle, inancımızla, projelerimizle insanlarla olan güzel temaslarla hem İstanbul’u hem de İstanbulluları iyi etmeye geldik, hepsini iyileştireceğiz hiç kuşkunuz olmasın” diye konuştu.

“Bir an önce bu ayıba son versinler”
Geçtiğimiz günlerde başlatılan Tanzim satışı konusuna ilişkin eleştiriler de bulunan İmamoğlu, " bu şehirde sorunları aşan, problemleri aşan bir İstanbul var etmeliyiz. İstanbul’un en önemli sorunu şu anda hayat pahalılığı. Her 4 gençten birisi işsiz. Her 10 insandan neredeyse 2’si işsiz, bu kadar sorunlu bir dönemdeyiz. Ticareti hepimiz takip ediyoruz, durmuş bir şehir var. Neyi konuşuyoruz? Tanzim satışı konuşuyoruz. Tanzim satış iyi bir şeydir. Ama bu işin yapılma modeli vardır. Tanzim satış ihtiyacı olan insanları kuyruğa dizip televizyonlarda afişe etme işi değildir. Bunu yapanlar bir politika, üretim ve insanlara ucuz gıda erişimi olarak tanıtmaları kadar ayıp bir şey olmaz. Bir an önce bu ayıba son versinler. O insanları deşifre ederek, o insanları utandırarak değil, o insanlara ucuz gıda erişimi sağlayalım, ama bu işi modelini seçime bir ay kala yapıyorlarsa adam gibi yapsınlar, yapamıyorlar, bilmiyoruz diyorlarsa gelsinler anlatalım” şeklinde konuştu.

“Siyaset yaptılar, bu bir suç duyurusudur”
Kartal’daki bina faciasına değinen İmamoğlu, “Damarına kadar siyaset yaptılar. Burada kentsel dönüşümü geçirmeyelim oy kazandırırız. Depremin oyu olur mu? Bak Kartal’da bina çöktü 21 canımız gitti hiçbir şey yapmadılar, sizi temin ederim. Siyaset yaptılar, bu bir suç duyurusudur, onu söyleyeyim. Biz siyaset yapmayacağız, insanlara güvenli şekilde evlerini vermek için ister AK Partili olsun, ister MHP’li olsun, ister CHP’li, İYİ Partili, Saadet Partili, HDP’li olsun, kim olursa olsun ben vatandaşıma güvenli yuvasını vermek için can siper hane çalışacağım, hepinizin huzurunda Trabzonlu sözü veriyorum” ifadelerini kullandı.

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