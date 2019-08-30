İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü.
İBB'de işten çıkarılan işçiler belediye binası önünde eylemlerini sürdürüyordu. İBB Başkanı İmamoğlu, işçiler arasından seçilen 3 kişiyle görüştü. Kısa süren görüşmenin ardından işçi temsilcileri kendisine söylenenleri arkadaşlarına aktardı. İmamoğlu'nun işçi temsilcilerine, seçim dönemi öncesinde işe alınanların çıkarıldığını belirterek, " 'işinin ehli olduğunu düşünüyorsanız CV bırakın değerlendirelim' dediği " öğrenildi.
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