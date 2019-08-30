İMAMOĞLU, İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü.
İBB'de işten çıkarılan işçiler belediye binası önünde eylemlerini sürdürüyordu. İBB Başkanı İmamoğlu, işçiler arasından seçilen 3 kişiyle görüştü. Kısa süren görüşmenin ardından işçi temsilcileri kendisine söylenenleri arkadaşlarına aktardı. İmamoğlu'nun işçi temsilcilerine, seçim dönemi öncesinde işe alınanların çıkarıldığını belirterek, "işinin ehli olduğunu düşünüyorsanız CV bırakın değerlendirelim" dediği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-İşçilerin görüntüsü
-Temsilcilerin arkadaşlarına anlatması
-Detaylar
Okuyucu Yorumları 0 yorum