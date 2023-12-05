İmamoğlu'na HEDEP'ten rakip: Kulislerde onun adı geçiyor! Canlı yayında 'Başak Demirtaş' iddiası...

Cumhur İttifakı yerel seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Muhalefet cephesinde ise somutlaşan bir iş birliği söz konusu olmadı. Son olarak İYİ Parti, CHP'nin iş birliğini teklifini geri çevirdi. HEDEP de 2024 yerel seçimlerinde kendi adaylarını çıkarma kararı aldı. Ankara kulislerine sızan isimler arasında eski CHP'li de var...

YANIT GECİKMEDİ: "BİRİLERİ BENİ SİYASETTE GÖRMEK İSTİYOR"

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 canlı yayınında HEDEP'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday gösterebileceği konuşulan isimleri sıraladı. Bu isimlerden biri Pelin Batu'ydu. Batu, Yarkadaş'ın iddiasına sosyal medyadan yanıt verdi:

"HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi “gazeteciler” var. Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor!"

BAŞAK DEMİRTAŞ İDDİASI KULİSLERİ HAREKETLENDİRDİ

HEDEP'ten aday olabileceği konuşulan bir diğer isim ise cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oldu. Ankara kulislerini hareketlendiren iddia sonrası Başak Demirtaş'tan bir yalanlama gelmedi.

ESKİ CHP'Lİ AHMET TÜRK İÇİN NET KONUŞTU

Yarkadaş,eski CHP'li Ahmet Türk için ise "HEDEP'in İstanbul'daki adayı muhtemelen Ahmet Türk olacak. Genel eğilim Ahmet Türk'ün aday olması yönünde" diye konuştu. Ahmet Türk cephesinden de iddiayla ilgili açıklama yapılmadı.

CHP İLE GÖRÜŞME GÜNDEMDE Mİ?

Öte yandan HEDEP Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan 'CHP ile görüşme' sorusuna “Şu an görüşme talebimiz yok ama herkesle görüşmeye hazırız” şeklinde bir yanıt geldi.





