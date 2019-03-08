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İMAMOĞLU: YOKSULLUĞUN SEBEBİ KADININ TOPLUMDAKİ YERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 23:06 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Pendik'te sürdürdü.  Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılan İmamoğlu, kadınların hayatın her alanında olması gerektiğine vurgu yaparak, “Şu anda Türkiye'de eğer biz istediğimiz yerde değilsek, kadının toplumdaki yerini sağlıklı bir yere taşıyamadığımızın kanıtıdır" dedi.

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Pendik'te sürdürdü.
Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılan İmamoğlu, kadınların hayatın her alanında olması gerektiğine vurgu yaparak, “Şu anda Türkiye'de eğer biz istediğimiz yerde değilsek, kadının toplumdaki yerini sağlıklı bir yere taşıyamadığımızın kanıtıdır" dedi.
Balkan dansları eşliğinde başlayan programda konuşan İmamoğlu, “Bugün 8 Mart, çok özel bir gündeyiz. Sizler benim söylediklerimi en iyi anlayan, yorumlayan insanlarsınız. Kadınların toplumdaki yeri o kadar önemli ki. Şu anda Türkiye'de eğer biz istediğimiz yerde değilsek, kadının toplumdaki yerini sağlıklı bir yere taşıyamadığımızın kanıtıdır. Eskiden Türkiye'de kadınlar çok daha verimliydi, tarımla uğraşıyorlardı ve gerçekten karı, koca, erkeği kadını verimliliği yüksekti ama artık hepimiz şehirlerde yaşadığımız için, kadın yeterince hayatın içinde değil. Türkiye o yüzden bu halde. Çağdaş anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda yoksulluğun sebebinin temeli kadının toplumdaki yeri. O yüzden hem biz mücadele edeceğiz erkekler ve siyasiler hem de kadınlar mücadele etmek zorundalar" diye konuştu.
İmamoğlu'nun sözleri sık sık 'büyük başkan' sloganları ile kesildi. İmamoğlu, kalabalığın coşkusuna, “Estağfurullah büyük sizsiniz, büyük işinde yokum" şeklinde cevap verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Programdan detayla
-İmamoğlu'nun konuşması

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