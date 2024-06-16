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  4. Kaybolan iki kuzenden saatlerdir haber alınamıyor! Ekipler harekete geçti

Kaybolan iki kuzenden saatlerdir haber alınamıyor! Ekipler harekete geçti

16.06.2024 00:49
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Diyarbakır’ın Hani ilçesinde iki kuzenden öğlen saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Ekipler kız çocuklarını bulmak için arama çalışmaları başlattı.

Kaybolan iki kuzenden saatlerdir haber alınamıyor! Ekipler harekete geçti

Hani ilçesi Kuyular köyünde iki kuzen olduğu öğrenilen Zeynep Ö. (4) ile Sude K. (3), öğlen saatlerinde oyun oynamak için evden ayrıldı. Aile, bir süre sonra çocuklardan ses çıkmayınca aramaya koyuldu. Çevrede yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermeyince aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip arama çalışmalarına başladı.

Aileler çocukları görenlerin en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kuzen
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