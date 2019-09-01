HABER

"İmanlı ve şuurlu nesil yetiştirmenin yolu Kur'an'dan geçmektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu: - "İmanlı ve şuurlu bir nesil yetiştirmenin yolu şüphesiz Kur'an eğitiminden ve onu yaşamaktan geçmektedir" - "Bu çerçevede ahlaklı, güvenilir, idealleri olan ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi için sağlıklı bir din eğitimi verilmesi gerektiği yadsınamaz gerçektir"

GAZİANTEP (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, "İmanlı ve şuurlu bir nesil yetiştirmenin yolu şüphesiz Kur'an eğitiminden ve onu yaşamaktan geçmektedir." dedi.

Muslu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı tarafından Gaziantep'teki Hayriye Büyükekşi Camisi'nde düzenlenen "35. Hoşgör Hafızlık Merasimi"nde yaptığı konuşmada, hafızlığın İslam alemi için çok önemli olduğunu söyledi.

Toplumun yükselmesi için Kur'an eğitimin şart olduğunu ifade eden Muslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmanlı ve şuurlu bir nesil yetiştirmenin yolu şüphesiz Kur'an eğitiminden ve onu yaşamaktan geçmektedir. Bu çerçevede ahlaklı, güvenilir, idealleri olan ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi için sağlıklı bir din eğitimi verilmesi gerektiği yadsınamaz gerçektir. Toplumun yükselmesi, ülkemizin madden ve manen kalkınması, Kur'an'la bütünleşmiş ve Peygamber Efendimiz'in ahlakını kuşanmış nesillerin yetişmesine bağlıdır. Böyle bir anlayışın filizlenmesi, ülkemizin ve dünyanın daha güvenli ve mamur hale gelmesini de temin edecektir. Hafızlık bu anlamda büyük bir nimet ve berekettir."

Hafızlığın bereketinin sadece kendisiyle sınırlı olmadığına dikkati çeken Muslu, "Hafızın annesi, babası, ailesi, köyü, mahallesi, kısacası yaşadığı çevre de bu bereketten nasiplenir. Çünkü hafız, Allah'ın kitabı için kendisini seçtiği ve emanetini yüklediği özel bir insandır. Dolayısıyla onlara yakışan insanın yaradılış gayesine, Kur'an'ın gönderiliş hikmetine uygun bir idealin peşinde koşmalarıdır." diye konuştu.

Kur'an tilavetinin ardından dua edilen programda, 85 hafıza başarı belgesi verildi.

Programa, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik, Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan, Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı ile davetliler ve hafızların aileleri katıldı.

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın test işlemi bittiAkıncı İnsansız Hava Aracı’nın test işlemi bitti
Yeni rekor yüzde 16,66’lık artışla geldiYeni rekor yüzde 16,66’lık artışla geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafızlık İcazet Merasimi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Gaziantep İl Müftüğü tören

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.