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İmge ile yatak pozları çok konuşulmuştu! Buse Plan'dan Survivor paylaşımı

08.01.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge ile aşk yaşarken verdiği yatak pozları gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Buse Plan Survivor'a gidiyor. Plan'dan veda paylaşımı geldi. Ünlü fenomen paylaşımında "Kendimi her gün geliştirdiğim bilinmezlikte beni daha iyi tanıyacaksınız" dedi.

İmge ile yatak pozları çok konuşulmuştu! Buse Plan'dan Survivor paylaşımı

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge ile uzun süre aşk yaşayan Buse Plan Survivor yolcusu. Gezgin ve maceracı yapısıyla ön plana çıkan Buse Plan uzun süredir İmge ile verdiği yatak pozlarıyla gündemdeydi.

Cinsel yönelimini gizlemeyen sosyal medya fenomeni Dominik'e gitmeden önce veda paylaşımı yaptı.

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Survivor Buse Plan paylaşımında "Dostlar ben gidiyorum. 10 seneyi aşkındır sosyal medyada kendi tarzımda içeriklerimi ürettim. Aranızdan birilerine motivasyon olabilmek bana çok iyi hissettirdi. Birebirde beni tanımayan ama ailesinin içindenmişim gibi her koşulda yanımda olan sizlere gitmeden bir teşekkür etmek istiyorum. Ben yine aynı ben olmaya devam edicem. Sosyal medyanın dışında da bambaşka yerlere uzandığım bir serüvene doğru yola çıkıyorum bu gece. Ne yaptıysam anın kıymetini bilerek, aldığım her nefese, sahip olduğum her şeye minnet duyarak yaşadım" dedi.

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"TÜM LİMİTLERİMİ ZORLAYACAĞIM"

Duygusal olduğunu ifade eden Buse Plan vedasını "Size söz veriyorum güveninizi boşa çıkarmacağım. Kendimi her gün geliştirdiğim bilinmezlikte beni daha iyi tanıyacaksınız. Ait olduğum doğayla daha da bütünleşeceğim. Sizlerle daha derin bağlar kuracağız. Size söz tüm limitlerimi zorlayacağım; tatile değil hayatımın en büyük deneyimine gidiyorum. Kendinize iyi bakın! Sizi seviyorum. Özgür kız, özgür ruhunu Dominik’e taşımaya gidiyor" sözleriyle tamamladı.

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