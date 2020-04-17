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  4. İmmun plazma tedavisinde umutlandıran gelişme! Koronavirüs hastası gözlerini açtı

İmmun plazma tedavisinde umutlandıran gelişme! Koronavirüs hastası gözlerini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 12:08 | Son Güncelleme

Siirt'te immun plazma yöntemi uygulanan koronavirüs hastası, tedaviye olumlu yanıt vererek yoğun bakımdan normal servise alındı.

İmmun plazma tedavisinde umutlandıran gelişme! Koronavirüs hastası gözlerini açtı

Siirt Devlet Hastanesinde güvenlik amiri olarak görev yapan Turgut Kayar'a, yaklaşık 20 gün önce baş ağrısı ve halsizlik şikayetinin ardından yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüs hastası Kayar, tedavisine başlanmak üzere serviste gözlem altına tutuldu, ancak durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlı şekilde yoğun bakıma alındı.

KAYAR'A PLAZMA TEDAVİSİ

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın desteğiyle Turgut Özal Tıp Merkezi'nde koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatife dönen hastadan alınan plazmanın Kayar'a uygulanması sağlandı. Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt'un önerileri doğrultusunda plazma tedavisi uygulanan Kayar, ikinci günde solunum cihazından kurtuldu, ardından tedavisine devam edilmek üzere servise alındı.
Kayar’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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