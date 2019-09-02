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İnanılmaz an! Anne sakin doğum istedi, bebek doğum anında uyuyakaldı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 02.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

Bazen gerçek olan şey, kurgu bir olaydan daha garip olabiliyor. Tıpkı Charlotte Knowles'ın başına gelenler gibi. Sezaryenle doğum yapan Charlotte'un bebeği, doğum anında uykuya dalınca unutulmaz bir an yaşattı.

İnanılmaz an! Anne sakin doğum istedi, bebek doğum anında uyuyakaldı

Bu bir bebeğin kendini dünya ile zar zor tanıştırdığı inanılmaz bir an. İlk doğumunda kötü tecrübeler yaşadığı için sakin bir doğum olması için 'doğal sezaryen' ile doğum yapmayı tercih eden Charlotte, sanırız bu kadarını tahmin etmiyordu.

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Sakin doğum adı da verilen bu yöntemde, Lyla adı verilen bebeğin başı doktorlar tarafından çıkarıldı. Bu aşamada artık bebeğin kendisini dışarıya ittirmesi bekleniyordu ancak bebek uyuduğu için doktorlar tarafından çıkarılmaya başlandı. Zorlukla ağlayan bebek dışarıya çıkmayı başardı ancak doğar doğmaz tekrar uykuya yenik düştü.

'SAKİN BİR DOĞUM İSTEMİŞTİM AMA BUNU TAHMİN ETMİYORDUM'

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Dört kiloya yakın doğan Lyla bebeğin annesi, yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: 'Bütün doğum süreci çok sakin ve huzurluydu. Beni stresten uzak tutukları için kendimi çok rahat hissettim. Duğum boyunca doktorlarım benimle konuştu. Ancak tuhaf bir şeyler olmaya başladığını anlıyordum. Ama onlara çok güveniyordum. Videoda da gördüğünüz gibi küçük bebeğim kafası dışarda olmasına rağmen ağlamıyordu çünkü uyuyordu. Sakin bir doğum istemiştim ancak bu kadarını tahmin etmemiştim.

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İlk kızımın doğumunda kötü bir tecrübe yaşadım. Normal doğum esnasında kalçalarımın çok dar olduğu söylendi. Bebeğin kalp atışları yavaşlamaya başlamıştı. Ve acil sezaryene alındım. Stresli, korkunç ve üzücü bir andı. Bu doğumda da böyle bir şey yaşandı. Ancak iki sağlıklı çocuğumun olması şükretmem gereken bir şey.'


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Anahtar Kelimeler:
sezaryen doğum doğal sezaryen

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