İnanılmaz değişim sonrası tokat gibi cevap: ''Bu fotoğaflar beni beğenmeyen erkeklere gelsin''

27 yaşındaki Simone Anderson, tüp mide ameliyatından sonra 92 kilo kaybetti.

Değişimin adı: Simone Anderson

1 / 14 Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde yaşayan Simone Anderson'un kilo verdikten sonraki değişimi o kadar şaşkınlık verici ki Instagram'da paylaştığı fotoğraflara birçok takipçisi inanmıyor hatta ağır yorumlarda bulunuyor.

2 / 14 2014 yılında sağlığını gözden geçirmeye karar verdiğinde 169 kilo olan Simone, tüp mide ameliyatı, sağlıklı beslenme ve sıkı bir egzersiz programı uyguladı.

3 / 14 Ameliyattan sonra sarkan derileri için de bir operasyon geçirerek hep hayalini kurduğu vücuda kavuşmayı başardı.

4 / 14 2015 yılında karın germe, göğüs dikleştirme, kol ve bacaklarındaki derileri de aldırdıktan sonra bambaşka biri olan Simone, "Görüntüm harika. Kendimi bundan daha iyi hissedemezdim'' diyor.

5 / 14 ''Yiyecek bağımlılığım vardı ve bunun değişmesi gerekiyordu. Ya kendimi değiştirecektim ya da 30 yaşında yatağa bağlı olacaktım. Böyle yaşayamazdım. Karar verdiğimde önce işlenmiş gıdaları kestim. Her gün bir saat yürüdüm ve yüzdüm. Ancak istediğim kiloyu veremedim çünkü yeme isteğim bir türlü geçmiyordu. Bu yüzden kilo verme ameliyatı seçeneklerini araştırdım. Amliyat sonrası 77 kilograma düştükten sonra fazla derileri aldırmanın yollarını araştırdım.

6 / 14 Yedi hafta sonunda tamamen bambaşka biri olmuştum. Yıllar boyunca görüntüm yüzünden özellikler erkekler tarafından eleştirildim ve alay edildim. Bu görüntüm onlara gelsin. Kilolu olmak bir kişiyi tanımlamıyor ancak çirkin bir kalp sizi sonsuza dek takip edecek'' diye ekliyor Simone.

7 / 14 Yolculuğunun hiç kolay olmadığını da söyleyen 27 yaşındaki genç kadın bu süreçte birçok zorlukla karşılaştığını hiçbir şeyin göründüğü gibi kolay olmadığını da ifade ederek Instagram'daki olumsuz yorumlardan da çok rahatsız olmuş.

8 / 14 Ancak Simone oldukça zor bir kararla, elde ettiği başarının sahte olduğunu söyleyenlere harika bir yanıt verdi. Böyle bir fotoğrafı tüm dünyayla paylaşmak oldukça zor da olsa, Simone sarkmış vücudunu gösteren bir fotoğraf yayınlamaya karar vererek fotoğrafın altına, "Evet vücudumda çatlaklar ve sarkmalar var. Fakat paylaştığım her fotoğrafta onları göstermeye gerek duymuyorum" notunu yazdı ve azim dolu hikayesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

9 / 14 Kendisi gibi kilolarından kurtulmak isteyenlere de hem hazırladığı blog hem de sosyal medya aracılığıyla yardımcı oluyor.

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