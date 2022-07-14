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  4. İnanılmaz kurtuluş! Otomobile çarpıp havada taklalar attı

İnanılmaz kurtuluş! Otomobile çarpıp havada taklalar attı

14.07.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da önüne dönüş yapan otomobile hızla çarparak havada taklalar atan motosiklet sürücüsünün inanılmaz kurtuluşu kameraya yansıdı.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Türkiş Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun sağ şeridinde seyir halinde olan O.Ş.'nin(23) kullandığı 55 plakalı motosiklet, orta şeritten sağa dönüş yapan Ali Abdulhakeem A. yönetimindeki Irak plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan motosiklet sürücüsü yere düşerek sürüklendi. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kalkan sürücü, yürüyerek yolun kenarına çıktı.

Kaza anı ve motosiklet sürücüsünün inanılmaz kurtuluşu arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun
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