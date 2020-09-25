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İnanılmaz! Mahkeme salonundan böyle kaçtı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

ABD'de uyuşturucu bulundurmaktan bir yıl hapis cezasına çarptırılan Nickolaus Garrison (34), yargıç tarafından cezası okunduğu sırada mahkeme binasından kaçtı. Polis, Garrison’u arıyor.

İnanılmaz! Mahkeme salonundan böyle kaçtı!

Olay, ABD'nin Ohio eyaletindeki Highland ilçesinde meydana geldi.

Highland İlçe Mahkemesine çıkarılan ve uyuşturucu bulundurmaktan suçlu bulunan Nickolaus Garrison, bir yıl hapis ve 2 bin 500 dolar (19 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

Garrison, cezası yargıç tarafından okunduğu sırada mahkeme binasından kaçtı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Garrisonın aniden koşmaya başladığı, polislerin de arkasından koştuğu görüldü.

Merdivenleri hızla indiği sırada polislerden birinin merdiven boşluğuna atladığı ancak Garrisonı yakalamadığı ve düştüğü an kameralara yansıdı.

Garrisonun kayıplara karıştığı ve polis tarafından arandığı kaydedildi.

Öte yandan, merdiven boşluğuna atlayan polis memurunun kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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