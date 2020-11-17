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  4. İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!

İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!

17.11.2020 16:54 | Son Güncelleme:
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İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!

Dalgıç Mickey Charteris, Karayipler’in derinliklerinde sıradışı bir balıkla karşılaştı.

Honduras’ın Roatan adasının açıklarındaki bu esrarengiz balık "kısa burunlu yarasa balığı" olarak biliniyor.

"Karayipler’deki en tuhaf balık" diye tarif ettiği balığı dalgıç şöyle anlatıyor:

Zeminde tıpkı yengeç ya da küçük balıklar gibi yavaşça yürüyerek avını arıyor. Öte yandan, kendini tehlike altında hissederse kuyruğunu kullanarak yüzebiliyor. Tek boynuzlu uçan atla kahverengi deniz süngerinin birleşiminden doğmuş gibi.

Dalgıçın yakaladığı görüntülerde balığın kafasında bir boynuz olduğu ve okyanus zemininde yüzgeçleriyle yürüdüğü görülüyor.

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50 yaşındaki dalgıç, bu balığın "çok seyrek göründüğünü" belirterek genellikle su altında görüş netliğinin zayıf olduğu daha çamrlu yerlerde yaşadıklarını söyledi.

Kısa burunlu yarasa balığını resiflerin olduğu alanlarda yakalamanın çok zor olduğunu ifade eden deneyimli dalgıç, "Her gün dalsanız anca birkaç yılda bir karşılaşabilirsiniz" dedi.

Çoğu balığın aksine kısa burunlu yarasa balığının yüzme kesesi bulunmuyor.

Gaz dolu yüzme keseleri balıkların dengelerini kaybetmeden ve suda batmadan yüzmelerine yardımcı oluyor.

Dolayısıyla kısa burunlu yarasa balıkları deniz zemininde ilerlemek zorunda kalıyor.


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