İnanması zor ama bunlar Suudi Arabistan'da kadınlara hâlâ yasak

Katı kurallara uymayan kadınların nasıl cezalandırıldığını öğrenmek için makaleyi sonuna kadar okuyun.

Suudi kadınlar, haklarının son derece sınırlı olduğu bir ülkede nasıl yaşıyor?

1 / 10 Eşleri olmadan bir yere gidemezler Suudi Arabistan'daki kadınların kocası ya da erkek akrabası olmadan herhangi bir yere gitme hakları yoktur. Onun onayı olmadan, bir kadın ülke dışına çıkamaz, iş bulamaz, evlenemez, üniversiteye giremez, hatta ameliyat bile olamaz.

2 / 10 Ehliyet hakkına sahip değiller Bu bilgi yakında bir efsane olacak. Son yıllarda, Basra Körfezi ülkelerinde, kadınların liberalleşmesini amaçlayan bir dizi yasa kabul edilmiştir. Suudi Arabistan Kralı, Eylül 2017'de kadınların araba kullanmasına izin verecek bir yasa değişikliğini açıkladı. Değişiklik Haziran 2018'de yürürlüğe girecek. Ancak, bu noktada da kadın, kocasından ya da ailesinden izin alması gerekecek. Şu anda, sürüş hala yasadışı.

3 / 10 Toplu taşıma yasak Araba süremiyorlarsa o zaman toplu taşıma kullanırlar diyebilirsiniz ama bu da o kadar kolay değil. Çoğu otobüs şirketi kadınları taşımayı reddediyor. Kadınlar gidecekleri yere ya yürüyerek ya taksiye binerek ya da kişisel şoförleriyle gitmek zorunda.

4 / 10 Giyim Suudi Arabistan'daki kadınlar tüm bedenlerini siyah elbiseyle kaplamak zorunda. Giysiler kalın kumaştan yapılmalı, bol olmalı ve hatları belli olmamalıdır. Ancak kurallar bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Cidde daha liberal, Najd bölgesi çok katı ve muhafazakar olarak biliniyor. Suudi Arabistan'ın Prensi Muhammed bin Salman bin Abdülaziz El Suud, kadınların bu sıkı kıyafet kurallarını reddetme hakkına sahip olduklarını söylemişti.

5 / 10 Üniversite eğitimi yasak değil ama gerekli de değil Kadınlar çalışabilir ama birçok sınırlama var.Bu tuhaf görünebilir ama Suudi Arabistan'da üniversite diplomasına sahip kadınların oranı aslında erkeklerden daha yüksektir. Ancak, Ancak, kolejlerdeki eğitim kalitesi kadınlar için iyi değildir. Kadının velisi izin verirse ülke dışında öğrenim görebilir, ancak kadınların burs alması zordur. Çoğu kadın pedagojik veya bilimsel eğitime sahiptir.

6 / 10 Çok fazla çalışmıyorlar Birçok reform ve yasakların kaldırılmasına rağmen, burada çalışan kadınların oranı sadece% 17'dir. Bu, Suudi Arabistan'daki kadınların çoğunun evde kalması ve çocuklarına bakması anlamına geliyor. Şeriat, aile sorumluluklarını ihmal etmediği sürece, kadınların çalışmalarını yasaklamamaktadır. Bir kadın çalışmak isterse, bir erkekten izin alması gerekir. Meslek seçimi çok geniş değildir: Yeni erkeklerle tanışmaktan kaçınabildikleri sürece doktorlar, hemşireler ve eğitimciler olabilirler. Kadın politikacılar ve avukatlar istisnadır. Bir kadını işe almak için bir işverenin ayrı ofislere, tuvaletlere, eğlence alanlarına ve hatta girişlere çok para harcaması gerekir.

7 / 10 Evlilik Suudi Arabistan'daki aile ilişkileri, tartışmanın en sıcak konularından biridir. Mesele şu ki, kızlar ergenlik çağından önce, çok küçük yaşlarda evleniyorlar. Bu yüzden birçoğu eğitimlerini durdurmak zorunda kalıyor. Dahası, erken hamilelik sağlıklarını kötü hale getiriyor bu da çoğu kez ölüme yol açıyor. Resmi olarak zorla evlilikler yasaklanmıştır, ancak damat adayı ve gelinin babası arasındaki sözleşmeye dayalı evlilikler hala yapılıyor.

8 / 10 Kamuda erkek ve kadınlar için ayrı kapı bulunuyor Suudi Arabistan'daki kadınların, tanımadıkları erkeklerle temastan kaçınması hayatlarının en temel ilkelerinden biridir. Bu, sadece evde değil plajlarda, ulaşımda ve hatta restoranlarda bile geçerlidir. Pizza Hut, McDonald's ve Starbucks gibi büyük şirketler müşterilerini kaybetmek istemediklerinden, kurallara uyuyorlar. Kamusal alanlarda kadınlar ve erkekler ayrı kapılardan giriyor.

9 / 10 Spor yapmak Suudi Arabistanlı kadınlar sadece 2012 yılında ülkelerini Olimpiyat Oyunları'nda temsil etme hakkını elde ettiler. Karar Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin baskısı altında yapıldı. Spor yapmak hükümet tarafından ve toplum tarafından hoş karşılanmaz. Kadınlar özel bir eğitim alamazlar ve spor ekipmanları kullanamazlar.