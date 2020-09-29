İnatçı küvet lekelerinden 10 dakikada kurtulun: Sargı beziyle...

Banyo temizliğinde küvette oluşan zorlu lekeleri yok etmek için en etkili yöntemi bulduk sevgili okur! Koyulaşan silikon yüzeyler, küvet kenarlarındaki küflerden kurtulmanın en hızlı yolu çamaşır suyu ve pamuk sargı bezinden geçiyor.

Geniş bir temizlik kovasına bir miktar çamaşır suyu koyun. Pamuk sargı bezini kovanın içine batırın. Sargı bezi tüm çamaşır suyunu emdikten sonra, küvetin kirli yerlerini kapatacak şekilde yerleştirin. Pamuk sargı bezini tam olarak yerleştirmek için kulak çöpü ya da sert bir cisimle itebilirsiniz. 10 dakika beklettikten sonra duru su ve temiz bir bezle yüzeyin üzerinden geçin.

Daha iyi sonuç almak için çamaşır sulu pamuklu sargı bezini bir gece boyunca küflü bölgede bekletebilirsiniz. Sonuç gerçekten mükemmel olacak!



