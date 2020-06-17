İnatçı lekelerden mutfaktaki bu malzemeler ile kurtulun! Eser kalmıyor...

Gün içerisinde kıyafetlerimizde oluşan lekelerden kurtulmak için çamaşır makinesinden yardım alırız. Kimi lekeler hiç çıkmayacakmış gibi görünse de kimileri ise ilk yıkamada eski haline döner. Bu noktada çıkmayan lekeler ile ilgili sorular kafamızı kurcalamaya başlar. İşte kumaşlarınızı soldurmadan ve yıpratmadan lekelerden kurtulmanız için yapmanız gerekenler…
Evet, bildiğiniz içecek olan sodadan söz ediyoruz. Sadece bir içecek olmadığını, özellikle çay ve kahve lekelerini çıkarma konusunda etkili bir temizleyici olduğunu söylüyoruz. Çay ve kahve lekesinin çıkarmak için lekenin üzerine bol miktarda soda dökün ve bir süre bu şekilde bekletin. Daha sonra temiz bir beze de soda dökerek lekeli bölgeyi ovalamaya başlayın. Lekenin gitgide yok olmaya başladığını göreceksiniz.
Tuzun yemekler dışında temizlikte de her işe koşan bir malzeme olduğunu zaten biliyorsunuz. Üstelik tuz, yağ gibi lekeleri çıkarma konusunda da oldukça uzmandır. Yağ gibi lekeler hızlıca emilen lekeler olduğu için leke oluşur oluşmaz tuzu üzerine dökmelisiniz. Aynı zamanda çıkarmakta zorlandığınız kan ve ter lekesinde de tuzu kullanabilirsiniz. Soğuk suyun içine bol miktarda tuz ekleyin ve lekelenen kıyafetlerinizi bu suyun içerisinde 2 saat beklettikten sonra yıkayın.
Sütü afiyetle içmek varken çıkarılması zor olan lekeler için kullanmak elbette her zaman tercih edilen bir yöntem değil. Ama olur da o çok sevdiğiniz kıyafetinize çikolata ve mürekkep lekeleri bulaşırsa bu yönteme başvurabileceğiniz aklınızda bulunsun. Bunun için lekesini çıkarmak istediğiniz giysinizi sütün içine batırın ve 1 gece boyunca süt içinde bekletin. Ertesi gün çamaşır makinesine atarak yıkama işlemini tamamlayın. Leke küçük ise çok fazla sütü ziyan etmemek için sadece lekeli olan kısmına az miktar süt damlatarak da temizleyebilirsiniz.
Sirke, temizlik denildiğinde ilk akla gelenlerdendir. Eminiz siz de elinizden düşürmediğiniz sirkeyi evinizin her köşesinde kullanıyorsunuzdur. Kıyafetlerinizdeki lekelerden sirke ile kurtulmak için de 1 bardak oda sıcaklığındaki suyun içerisine ¼ oranında beyaz sirke koyun ve lekelenen bölgenin üzerinde 30 dakika boyunca bekletin.
Her yerde kullandığımız limona zor çıkan lekeler konusunda da bir danışmak gerekiyor. Özellikle de orman meyveleri nedeniyle oluşan lekelere taze sıkılmış limon suyunu dökmeniz ve 1 saat beklettikten sonra çamaşır makinesinde yıkamanız, lekenin çıkmasını kolaylaştıracaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum