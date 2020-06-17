İnatçı lekelerden mutfaktaki bu malzemeler ile kurtulun! Eser kalmıyor...

Gün içerisinde kıyafetlerimizde oluşan lekelerden kurtulmak için çamaşır makinesinden yardım alırız. Kimi lekeler hiç çıkmayacakmış gibi görünse de kimileri ise ilk yıkamada eski haline döner. Bu noktada çıkmayan lekeler ile ilgili sorular kafamızı kurcalamaya başlar. İşte kumaşlarınızı soldurmadan ve yıpratmadan lekelerden kurtulmanız için yapmanız gerekenler…

ÇAY VE KAHVE LEKELERİNİN DÜŞMANI: SODA

Evet, bildiğiniz içecek olan sodadan söz ediyoruz. Sadece bir içecek olmadığını, özellikle çay ve kahve lekelerini çıkarma konusunda etkili bir temizleyici olduğunu söylüyoruz. Çay ve kahve lekesinin çıkarmak için lekenin üzerine bol miktarda soda dökün ve bir süre bu şekilde bekletin. Daha sonra temiz bir beze de soda dökerek lekeli bölgeyi ovalamaya başlayın. Lekenin gitgide yok olmaya başladığını göreceksiniz.

HER İŞE YARAR: TUZ

Tuzun yemekler dışında temizlikte de her işe koşan bir malzeme olduğunu zaten biliyorsunuz. Üstelik tuz, yağ gibi lekeleri çıkarma konusunda da oldukça uzmandır. Yağ gibi lekeler hızlıca emilen lekeler olduğu için leke oluşur oluşmaz tuzu üzerine dökmelisiniz. Aynı zamanda çıkarmakta zorlandığınız kan ve ter lekesinde de tuzu kullanabilirsiniz. Soğuk suyun içine bol miktarda tuz ekleyin ve lekelenen kıyafetlerinizi bu suyun içerisinde 2 saat beklettikten sonra yıkayın.