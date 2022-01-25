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İnce kaşlarınızın kalınlaşmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Bu yöntemlerle mükemmel ve kalın kaşlara kavuşmanız mümkün!

25.01.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz ifadesini büyük oranda belirleyen kaşlar, muhtemelen herkes için çok önemli. Özellikle kalın kaşlar son zamanlarda çok popüler. Kalın kaşlara nasıl sahip olacağınızı öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kaşlarınızı beslemek için ihtiyacınız olan her şeyi sizler için derledik. İşte detaylar!

İnce kaşlarınızın kalınlaşmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Bu yöntemlerle mükemmel ve kalın kaşlara kavuşmanız mümkün!

Kalın kaş modasına uymak mı istiyorsunuz? Ancak kaşlarınızı bir türlü kalınlaştıramıyor musunuz? Üzülmeyin, ince ve seyrek kaşlarınızı kalınlaştırmak için dışarıdan bakım uygulamanın yanı sıra içeriden takviyede de bulunabilirsiniz. Düzenli uygulama sonucunda kaşlarınızdaki büyük değişime şahit olabilirsiniz. İşte kaşlarınızı kalınlaştırmak için yapmanız gerekenler!

LİFLİ BESİNLER TÜKETİN

Kaşları kalınlaştırmak için içeriden takviye yapmak oldukça önemli. Bunun için lif bakımından zengin olan yeşil sebzeleri ve tahılları tüketmeye özen gösterin.

VİTAMİN TAKVİYESİ ALIN

Beslenmenize dikkat ederken vitamin takviyesi de alabilirsiniz. E, A, B3 ve C vitaminleri kaşların gürleşmesinde önemli rol oynar. Bu vitaminleri düzenli olarak aldığınızda kaşlarınızdaki gözle görülür değişimi fark edeceksiniz.

NEMLENDİRİCİ YA DA VAZELİN SÜRÜN

Kaşları nemlendirmenin garip olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Pek fazla bilinmeyen bu yöntemle kaşlarınızı besleyebilirsiniz. Yatmadan önce kaşlarınıza süreceğiniz nemlendirici krem veya vazelin uzamalarına yardımcı olur.

SARIMSAK

Sarımsak, kaşları besleyen önemli besin maddelerinin başında geliyor. Bir diş sarımsağı ortadan ikiye bölüp kaşlarınıza masaj yaparak uygulayın. Kokusundan rahatsız oluyorsanız uygulama öncesinde elinize eldiven giyebilirsiniz. Uygulama sonrasında ise kaşlarınıza gül suyu sürmek ağır kokuyu bastırır.

BADEM YAĞI VE HİNT YAĞI

Kılları gürleştirmede adını sıkça duyduğumuz badem yağı, kaşları gürleştirmede de oldukça etkili. Ancak acı badem yağı gözlerinizin yanmasına sebep olabileceği için tatlı badem yağını kullanmaya özen gösterin. Bir miktar badem yağını pamuğa döküp kıl köklerinize uygulayın. İsterseniz temiz bir maskara fırçasını da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1 saat bekledikten sonra bir peçete yardımıyla silin. Daha etkili olması için Hint yağı ile birlikte uygulayabilirsiniz. Ayrıca Hint yağını tek başına da kaşlarınıza sürebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI

A ve E vitamini bakımından oldukça zengin olan zeytinyağı, kaşlarınızı kalınlaştırmak için size yardımcı olur. Düzenli olarak yatmadan önce kaşlarınıza masaj yaparak zeytinyağı sürün. Bu yöntem, kaşlarınızın daha canlı bir şekilde uzamasını sağlar.

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