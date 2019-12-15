İnci kefali bölgenin markası oldu

Van Gölü’nde yaşayan ve suyun akışının tersine yüzerek yumurtalarını tatlı sulara bırakan inci kefali, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘Biyolojik Çeşitlilik Geleneğimizdir’ kamu spotunda yer aldı.

Dünyanın en büyük sodalı ve Türkiye’nin en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü’nde yaşayan inci kefali, bölgenin markası haline geldi. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için tatlı sulara göç eden ve önüne çıkan engelleri geçmek için uçarcasına zıplayan inci kefalini binlerce yerli ve yabancı turist izliyor. Daha önce reklam filmlerinde yer alan inci kefali, önemli bir kamu spotunda yer aldı. İnci kefali, Türkiye’de yaklaşık 700 balık türü arasında ‘Biyolojik Çeşitlilik Geleneğimizdir’ kamu spotunda yer alması kentte sevinçle karşılandı.

“İnci kefali bölgenin markası haline geldi”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalinin Van Gölü’nde yaşayan endemik tek tür olduğunu belirtti. İnci kefalinin bölgedeki 15 bin insanın geçim kaynağı olduğunu anımsatan Akkuş, “İnci kefali bir başarı öyküsünü barındırıyor. 2000’li yıllarda yok olma noktasına gelen inci kefali, Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın başlattığı çalışmalarla beraber yok olmaktan kurtarılarak bölgenin markası haline gelmiştir” dedi.