İncir hırsızlarına karşı jandarma, komando ve polis ekipleri alarma geçti! "Yüksek fiyatlar nedeniyle hırsızlık olayları arttı"

Germencik'te incir bahçelerinin bulunduğu bölgelerde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı güvenlik güçleri yollarda uygulamaya başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde bir araya gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), jandarma asayiş timleri ile trafik ve olay yeri timleri, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Efeler İlçe Jandarma Asayiş Komando timleri ile polis ve trafik ekiplerine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar, yapılacak uygulama hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirmenin ardından ekipler, ilçe genelindeki incir bahçelerinin bulunduğu bölgeler öncelikli olmak üzere, yollarda uygulamaya başladı.

"İNCİR FİYATLARININ YÜKSEK OLMASI HIRSIZLIK OLAYLARINI ARTTIRIYOR"

Mursallı Mahallesi Muhtarı Ali Demir, kuru incir sezonunun başlamasıyla birlikte hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığını söyledi. Güvenlik birimlerinin hem vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hem de incir hırsızlığını önlemek amacıyla uygulama başlattıklarını belirten Demir, şunları anlattı:



"Allah razı olsun kendilerinden istekte bulunduk, hırsızlık olaylarına karşı uygulama yapmaları için. Mahallemizde ve arazilerimizde çok yoğun hırsızlık oluyor. İncir ve motosiklet hırsızlıklarını önlemek amacıyla jandarmamız, asayiş timlerimiz, polisimiz gerekli ilgi alakayı gösteriyor. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. İncir fiyatlarının yüksek olması hırsızlık olaylarını artırıyor. Güvenlik birimlerimiz de hırsızlıkların önüne geçebilmek için bu tür çalışma yapıyorlar. Bunun devamını bekliyoruz." Uygulamanın aralıksız devam edeceği öğrenildi. (AA)

