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İncirde ilekleme dönemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:09 | Son Güncelleme

İncirde ilekleme dönemi başladı

Türkiye'nin en önemli incir üretim merkezi Aydın'da incirin olgunlaşması için kullanılan ilekin (erkek incir) satışı başladı.

Aydın'da birçok ilçede incirin olgunlaşması için kullanılan ilek, semt pazarlarında yerini aldı.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incirde ileklemenin çok önemli olduğunu, bu sürecin yaklaşık 1 ay sürdüğünü ve her bahçeye 4 defa ilek asıldığını söyledi.

Hava şartlarının tahmin ettikleri gibi olumlu geçtiğini aktaran Çapakçıoğlu, iyi bir sezon beklediklerini ifade etti.

İncir üretimi de yapan ilek satıcısı Turgay Aydın da "İncirleri daha kaliteli ve daha iyi verim vermesi için incir ağaçlarına torbalar içerisine ilek bırakarak ağaçlara asıyoruz. Buradaki incirlerin döllenmesi gerçekleşiyor. Fiyatlar ise kilosu 5 İla 10 lira arası değişiyor. Amacımız iyi ve kaliteli incirin üretilmesidir." dedi.

Üretici İbrahim Uyar da önceki yıllara göre iyi bir sezon geçireceklerine inandıklarına belirterek, "Bereketli bir yıl olacağa benziyor. Geçen yıllara göre incirde daha yüksek rekolte bekliyoruz. Hava şartlarının çok güzel geçmesi bunu birinci etkeni. Geçen yıl ürün çok erken gelmişti. Bundan dolayı geçen sene güzel mahsul alamadık. Bu sene beklenen ayda ilekleme dönemine girildi. O Yüzden daha güzel olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

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