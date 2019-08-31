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İnegöl’de ilk kez çilek ihracatı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu kırsal mahallesinde “kırmızı elmas” olarak adlandırılan yediveren çileğinin Moskova ve Gürcistan’a ihracatı başladı.

İnegöl’de ilk kez çilek ihracatı yapıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu kırsal mahallesinde “kırmızı elmas” olarak adlandırılan yediveren çileğinin Moskova ve Gürcistan’a ihracatı başladı. Yıllardan bu yana çilek üreten çiftçiler ilk kez ihracat yapmanın mutluluğunu yaşadı.
Kurşunlu’da yetişen çilekler ilk kez yurt dışına ihraç edildi. İlk ihracatı geçtiğimiz günlerde Moskova’ya yapan üreticiler ikinci ihracatı ise Gürcistan’a yaptı. Tonlarca çilek tıra yüklenerek gönderildi.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bildiğiniz gibi Kurşunlu çilek üretiminde Türkiye’nin gözde yerlerinde biri. 12 bin dekarlık alanda çilek üretimi yapmaktayız. Bugüne kadar iç piyasaya satıyorduk. 6 tır civarında Moskova’ya ihracatımız oldu. Şimdi de gördüğünüz gibi Gürcistan’a çilek gönderiyoruz. Bizim çileğimizin aroması yüksek, raf ömrü daha uzun. Lezzetiyle kendini ispatlamış bir ürün, dolasıyla çok rağbet görmeye başladı. Çok mutluyuz. 10 yıl önce Nevşehir’den getirdiğimiz bir kaç fidanla bugün gelinen noktada çileğimiz Türkiye’de adından söz ettiriyor. Tarımdan uzaklaşan Kurşunlu mahallemiz 10 yıldan bu yana tekrar tarıma döndü. Bugün de ihracatını yapmaktayız. Yılda 30 ton üretim yapmaktayız. Bunu daha da artırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
Çilek ihracatı yapan Ali Satılmış ise, "1980 ile 1995 yılları arasında fasulye ile adını duyuran Kurşunlu, şimdi ise adını çilek üretimiyle duyurmayı başarmıştır. 2000’li yılların başında amatör olarak başladığımız çilek üretimi, şimdi daha profesyonel bir hale getirilip köylünün iyi bir geçim kaynağı oldu. Çilekten önce köylümüz geçimini sağlamak için dışarıya yevmiye usulüyle çalışmaya giderken, şimdi her gün 400-500 tarım işçisi çilek hasadı için köyümüze geliyor. Köylerdeki insanlar şehirlere göç ederken, Kurşunlu’daki arkadaşlarımız köylerine dönmektedir" dedi.

İnegöl’de ilk kez çilek ihracatı yapıldı

İnegöl’de ilk kez çilek ihracatı yapıldı

İnegöl’de ilk kez çilek ihracatı yapıldı

İnegöl’de ilk kez çilek ihracatı yapıldı

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