İnegöl'de şeftali hasadı başladı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı. İlçede 18 bin dekarlık alanda 65 bin ton civarında ürün bekleniyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ilçede 18 bin dekarlık alanda şeftali üretimi yapıldığını belirterek, bu yıl 65 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi. Çelik, "Bursa genelinde şeftali üretiminin en çok yapıldığı yer İnegöl’dür. Şeftali üretimimiz oldukça güzel ama pazar sorunumuz ön plana çıkıyor. Şeftalinin kilosunun maliyeti 2 lirayı buluyor. Şeftalinin kilosunun 3 liradan satılması lazım ki çiftçimizin yüzü gülsün” dedi. İnegöl şeftalisinin diğer illerde üretilen şeftaliden farkının olduğunu da açıklayan Çelik, “Raf ömrü diğer illerdeki şeftalilere göre 3 gün fazla. Yaklaşık 6 gün raf ömrü var İnegöl şeftalisinin. Raf ömrünün uzun olması tüketiciye avantaj sağlamakta. İnegöl olarak bu işi iyi yapıyoruz. İnegöl’de yetişen 80 ürünümüzün içerisinde şeftalimiz önemli bir yer tutmakta” dedi.

TOPLAMAYA BİLE DEĞMEZ

Çelik, “Döküntü denilen ürünlerimiz de var. Bunlar da aroma olarak gelir kapısı oluyor. Meyve suyu fabrikalarına gidiyor bunlar. Fabrikalar 40 kuruşa alıyorlar. Toplamaya bile değmez. Resmen çiftçimizle alay ediyorlar. Biz çalışkan üreticileriz, her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şeftali üreticisi Levent Arslan ise, “İnegöl şeftalide de kaliteyi yakaladı. Meyvelerimiz kaliteli. 2,5 lira ile 3 lira arasında satıyoruz. 3 liranın altına düşünce maliyetlerimizi karşılamakta zorluk çekiyoruz. Raf ömürleri uzun ürünlerimiz var. 5-6 gün raf ömrü var. Kirazda olduğu gibi İnegöl şeftalide de, armut ve elmada da kendini ispatladı. Türkiye ve Avrupa piyasalarında söz sahibiyiz" dedi.

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