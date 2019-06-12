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İnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve tüneller suyla dolarken, ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlara zarar verdi.
İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, dükkanlara ve evlerinin saçaklarının altına sığındı. Ceviz büyüklüğündeki dolu ise araçlara zarar verdi. İlçedeki bazı tünel ve alt geçitler de suyla doldu.

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İnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkilediİnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkilediİnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkilediİnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

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