İnfertilite (kısırlık) Türkiye'de büyüyor: "Dünya genelinde yüzde 24 iken, ülkemizde oran yüzde 20'ye ulaştı"

Türkiye'de infertilite (kısırlık) ile mücadele eden ailelerin bir araya geldiği İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği'nden (İMAD-DER) yapılan açıklamada, dünya genelinde interfilite oranı yüzde 24 iken, Türkiye'de bu oranın yüzde 20'ye ulaştığı kaydedildi.

"İNFERTİL AİLELER YILLARDIR DEVLET DESTEĞİNDEN MAHRUM BIRAKILMAKTADIR"

Ülke genelinde 'infertilite' alanında faaliyet gösteren tek sivil toplum kuruluşu olan İMAD-DER'den yapılan açıklamada, araştırmaların boşanma oranlarının en düşük olduğu ailelerin, çoğu zaman çocuk sahibi olamayan ancak sevgi, bağlılık ve sabırla birbirine tutunan infertil aileler olduğuna dikkat çekilerek, aile olmanın karşılıklı sevgi, dayanışma ve fedakârlıkla mümkün olduğu kaydedilerek, "Bugün dünya genelinde yüzde 24 olup, ülkemizde infertilite oranı yüzde 20'ye ulaşmışken, bu ciddi sağlık ve toplum sorununa rağmen infertil aileler yıllardır devlet desteğinden mahrum bırakılmakta; SGK kapsamı dışında bırakılan ilaçlar, zorlukla alınabilen hastalık raporları ve karşılıksız bırakılan çözüm önerilerimiz, bu ailelerin tedavi süreçlerini daha da zorlaştırmaktadır" dedi.

"İNFERTİL AİLELER YALNIZ DEĞİLDİR"

Açıklamanın devamında ülke gündeminde nüfus artış hızının düşmesi tartışılırken, infertilite gibi önemli bir konuya gereken önemin verilmemesinin politika önceliklerinin yanlışlığının somut bir göstergesi olduğu savunuldu.

Ulaşım alanında yeni evlilere ve çocuklu ailelere yönelik yapılan indirimlerin, yıllardır çocuk sahibi olmayı bekleyen infertil aileleri de kapsaması istenen açıklamada, "Tüm bu sorunların çözümü için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışma ve ortak komisyon oluşturma taleplerimiz de hiçbir şekilde yanıt bulamamıştır. İMAD-DER olarak bir kez daha çağrımızı yineliyoruz: İnfertil aileler yalnız değildir. Görülmek, duyulmak ve desteklenmek istiyorlar. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumları, infertil ailelerin haklarını gözetmeye ve bu konuda somut adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır