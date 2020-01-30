İngiliz anne ile Türk gencin "kalpten" bağlılığı

Tayfun Erdem, kendisine ikinci bir yaşam veren aileyi bulabilmek için 10 yıl araştırdı, sonunda sosyal medya üzerinden ulaştı. Erdem, 2016'da Oliver'in annesine teşekkür etmek için İngiltere'ye gitti.

- "Oğlumu kurtaramadım ama Tayfun'u hayatını kurtardım"

Julie Beston, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun organlarının bağışlama teklifi iletildiğinde hayatının en zor anlarından birisini yaşadığını aktardı.

Kararından pişmanlık duymadığını belirten Beston, "Otopsi yapılsaydı oğlumun kalbini bağışlayamayacaktım. İyi ki o zaman oğlumun kalbinin bağışlanması konusunda böyle bir karar vermişim. Kendi oğlumu kurtaramadım ama Tayfun'u hayatını kurtardım. Bu beni çok mutlu ediyor." dedi.

Beston, Tayfun ile İngiltere'de ilk karşılaşma anlarını hala unutamadığını, dakikalarca birbirlerine sarıldıklarını ve çok ağladığını dile getirdi.

O anlarda oğlunun kalp atışlarını yeniden duyduğunu aktaran Beston, şunları kaydetti:

"Tayfun'un benim hayatımda ayrı bir yeri var. Onu kendime yakın hissediyorum. Tayfun'u, Oliver'a benzetiyorum. Oğlumun kalbini taşıyor. Tayfun benim ikinci oğlum gibi. Türkçe konuşamıyorum, Tayfun da İngilizce konuşamıyor ama ona olan sevgimi hissetmesi için ellerini sımsıkı tutuyorum. Tayfun'a sık sık oğlumun kalbine iyi bakmasını söylüyorum. Sağlık sorunları yaşadığı zaman onun için endişeleniyorum. Mesela sigara içtiği bir dönem ona çok kızıyordum. Oğlumun kalbi sayesinde biz Tayfun ve ailesiyle tanıştık ve kocaman bir aile olduk. Tayfun'un İngiltere'ye gelip de oğlumun mezarını ziyaret ettiği gün onun bu hareketinden çok etkilenmiştim."