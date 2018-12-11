KADIN

İngiliz Moda Ödülleri 2018 kırmızı halısından dikkat çeken görünümler! Geceye Meghan Markle damga vurdu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

Moda dünyasının merakla beklediği, yılın en prestijli ödüllerinden olan 2018 İngiliz Moda Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en büyük moda gecesine ise ünlü konuklar kırmızı halıya şıklığıyla damga vurdu. Gecenin sürpriz konuğu ise Meghan Markle idi.

İngiliz Moda Ödülleri 2018 kırmızı halısından dikkat çeken görünümler! Geceye Meghan Markle damga vurdu

Londra'da Royal Albert Hall'da düzenlenen Fashion Awards 2018 Kendall Jenner, Kaia Gerber, Kate Moss ve Rosie Huntington-Whiteley gibi ünlüler katıldı. Gecenin kuşkusuz en dikkat çeken ismiyse Meghan Markle oldu. İşte kırmızı halıdan yansıyanlar...

Kendall Jenner

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5

Victoria - David Beckham

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11

Cindy Crawford ve kızı Kaia Gerber

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Meghan Markle'ın ödül törenine katılması sürpriz oldu. Düşes geceye yılın moda tasarımcısı ödülünü vermek için katıldı. Meghan kadife elbisesiyle göz kamaştırdı.

12

Ödülü, Meghan'ın gelinliğini tasarlayan Givenchy'nin kreatif direktörü Waight Keller aldı.

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Tasarımcı yaptığı konuşmada şunları söyledi: ''En büyük sürpriz. Çok özel bir an. Hayatımı değiştiren bu muhteşem kadına ve Kraliyet ailesine çok teşekkür ederim.''

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Kate Moss

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Penelope Cruz

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Rita Ora

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Rosie Huntington-Whiteley

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Winnie Harlow

winnie harlow


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Fashion Awards 2018 2018 İngiliz Moda Ödülleri

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