İngiliz Moda Ödülleri 2018 kırmızı halısından dikkat çeken görünümler! Geceye Meghan Markle damga vurdu

Londra'da Royal Albert Hall'da düzenlenen Fashion Awards 2018 Kendall Jenner, Kaia Gerber, Kate Moss ve Rosie Huntington-Whiteley gibi ünlüler katıldı. Gecenin kuşkusuz en dikkat çeken ismiyse Meghan Markle oldu. İşte kırmızı halıdan yansıyanlar...

Kendall Jenner

Victoria - David Beckham

Cindy Crawford ve kızı Kaia Gerber

Meghan Markle'ın ödül törenine katılması sürpriz oldu. Düşes geceye yılın moda tasarımcısı ödülünü vermek için katıldı. Meghan kadife elbisesiyle göz kamaştırdı.

Ödülü, Meghan'ın gelinliğini tasarlayan Givenchy'nin kreatif direktörü Waight Keller aldı.

Tasarımcı yaptığı konuşmada şunları söyledi: ''En büyük sürpriz. Çok özel bir an. Hayatımı değiştiren bu muhteşem kadına ve Kraliyet ailesine çok teşekkür ederim.''

Kate Moss

Penelope Cruz

Rita Ora

Rosie Huntington-Whiteley

Winnie Harlow



