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  4. İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan AstraZeneca ısrarı: Aşıyı yaptırın

İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan AstraZeneca ısrarı: Aşıyı yaptırın

17.03.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan AstraZeneca ısrarı: Aşıyı yaptırın

AstraZeneca Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kan pıhtısına neden olduğu belirtilerek 19 ülke tarafından askıya alınan karara rağmen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "AstraZeneca-Oxford koronavirüs aşısı güvenli. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum" dedi.

Koronavirüse karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısı, son zamanlarda dünya genelinde görülen yan etkileri nedeniyle artık endişe yaratıyor. Aralarında Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg'un bulunduğu 18 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısını askıya almaya karar verdi.

Karara ilişkin İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "AstraZeneca Oxford koronavirüs aşısı güvenli. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum" dedi. AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Dairesi'nin (EMA) aşılanmış kişilerde kan pıhtısı vakalarına ilişkin araştırmasının bulgularını Perşembe günü açıklaması beklenirken İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşının güvenli olduğunu açıklaması şaşırttı.

"AŞIYI YAPTIRIN"

Üretici AstraZeneca, AB ve İngiltere'de yaklaşık 17 milyon kişinin bir doz aşı aldığını ve geçen hafta itibarıyla 40'tan az kan pıhtısı vakası rapor edildiğini söyledi. Yapılan açıklamada, rapor edilen kan pıhtısı vaka sayısının, genel popülasyondan beklenebilecek vakadan daha düşük olduğu belirtildi. Bakan Hancock, "Bu aşıların etkilerini her zaman gözden geçiriyoruz ve AstraZeneca-Oxford aşısının şu anda İngiltere'de hayatları kurtardığını biliyoruz, bu yüzden çağrı alırsanız, aşıyı yaptırın" dedi.

DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM

Aşı kullanımını ilk olarak Danimarka'da askıya alınırken, ardından Norveç ve İzlanda'da aşı kullanımı durduruldu. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Letonya ve İsveç ise durdurma kararını alan diğer ülkeler oldu. Almanya, Fransa ve İtalya, EMA soruşturmasının sonucunu beklediklerini ifade ederken 'ihtiyati tedbir' olarak aşının kullanımını durdurmayı seçtiklerini açıkladı. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Ukrayna ise aşıyı uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

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İngiltere Aşı

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