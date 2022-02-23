İngiliz tuzu ve bilinmeyen faydalarına dair her şeyi öğrenmek isteyenler buraya!

İngiliz tuzu, yavaş yavaş adını duyurmaya başlayan bir ürün. Sağlık açısından birçok faydası bulunan İngiliz tuzunun kullanımı ve tüketimi bildiğimiz tuzdan daha farklı. Mucizevi etkileri olan İngiliz tuzunun nasıl tüketileceğini ve hangi amaçlarla kullanılabileceğini sizler için inceledik.

İNGİLİZ TUZUNUN FAYDALARI

Kalp ve sinir sisteminin dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Bronşit, iltihap, astım ve migrene iyi gelir.

Serotonin hormonu salgılanmasına yardımcı olarak doğal antidepresan işlevi görür.

Stresi alıp enerjiyi artırır.

Uykusuzluk sorununa çözüm olur.

Fibromiyalji hastalığının tedavisinde kullanılır.

Kabızlığın giderilmesinde etki gösterir.

Kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olarak damar tıkanıklığının önüne geçer.

Saçların hacimli bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Diyabet hastalığına olumlu etki eder.

Cildin yumuşak bir doku kazanmasına yardımcı olur ve siyah noktaların temizlenmesini sağlar.

Ciltte meydana gelen yaraların iyileşmesinde ve deride oluşan döküntülerin azalmasında rol oynar.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Düzenli kullanılması halinde ayaktaki ağrıları ve kokuları giderir.

İNGİLİZ TUZUNUN KULLANIMI

Ağız yoluyla kullanmak istiyorsanız 1 bardak sıcak suyun içine 1 çay kaşığı İngiliz tuzu ekleyin. Ardından tuzun suda çözünmesini sağlayın. Tuz çözündükten sonra tüketebilirsiniz.

Duş alırken kullanmak istiyorsanız su dolu kuvvetin içine bir miktar İngiliz tuzu atabilir, bir süre bekledikten sonra suya girebilirsiniz. Bu yöntem hem cildinize iyi gelir hem rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

Saç bakımı için 2 su bardağı sıcak suyun içinde 1 tatlı kaşığı İngiliz tuzunu eritin. Bu karışımı saç maskelerinizde kullanabilir, saçınızı bu suyla yıkayabilirsiniz.

Cilt üzerindeki faydalarından yararlanmak isterseniz peeling olarak kullanabilirsiniz.

İNGİLİZ TUZUNUN YAN ETKİSİ VAR MI?

Ölçülü kullanıldığı takdirde İngiliz tuzunun herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Ancak aşırıya kaçılması durumunda tuz ve mineral kaybına neden olabilir, ishal ve mide rahatsızlıkları gibi yan etkiler gösterebilir.



