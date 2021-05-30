İngiltere Başbakanı Boris Johson ve Carrie Symonds Westminster Katedrali'nde evlendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce duyurulmayan küçük bir törenle Cumartesi günü nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde evlendi. Nikah, pazar günü duyurulduu.

Downing Street'te bulunan Başbakanlık Konutu'nun sözcüsü, nikahın "küçük bir törenle" kıyıldığını açıkladı.

Sözcü, çiftin gelecek yaz aile ve arkadaşlarıyla daha geniş çaplı bir kutlama planladığını da söyledi.

Boris Johnson, yaklaşık 200 yıl sonra görevde evlenen ilk başbakan oldu. Görevdeyken evlenen son İngiltere Başbakanı, 1822'de Robert Banks Jenkinson olmuştu.

Davetli listesinin kamuoyuyla henüz paylaşılmadığı törene kabineden davet edilmeyenler, sosyal medya hesaplarından "mutluluk dileğinde" bulundu. Aşıdan Sorumlu Bakan Nadhim Zahawi, törene davet edilmediğini söyledi, "Harika bir haber" diyerek Başbakan ve eşini tebrik etti. Kuzey İrlanda özerk yönetiminin başkanı Arlene Foster da sosyal medya hesabı üzerinden çifte "Çok büyük tebrikler" gönderdi.

Bu, Başbakan Johnson'ın üçüncü evliliği. Roma Katolik Kilisesi, daha önceki evliliklerin kendi kilisesi dışında yapılmış olması halinde, boşanan kişilerin yeniden evlenmesine izin veriyor.