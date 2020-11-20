İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel’e destek verdi, danışmanı istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bakanlık personeline kaba davrandığı iddialarıyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan İçişleri Bakanı Priti Patel'e destek verince, soruşturmayı yürüten danışmanı istifa etti.

Rapordaki bulguları Johnson tarafından reddedilen Alex Allan, "Patel'in davranışlarının zorbalık olarak tanımlanabileceğini" söyledi.

Patel ise "davranışlarıyla geçmişte insanları üzdüğü için" üzgün olduğunu söyledi.

İngiltere'de normalde davranış kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen bakanların istifa etmeleri bekleniyor.

Geçmişte, kuralları ihlal ettiği sonucuna varılan herhangi bir bakanın görevine devam ettiği bir örnek yok.

Johnson raporu açıklamadı

Bakanlıkta bazı görevlilerin kötü muameleye maruz kaldıkları iddialarının ardından Mart'ta başlatılan soruşturma yaz aylarında tamamlanmış ancak Boris Johnson raporu kamuoyuna açıklamamıştı. Yasalar, Başbakanı raporu açıklamaya mecbur kılmıyor.

Ancak BBC ve bazı başka medya kuruluşlarının raporda Patel'in kurallara aykırı davrandığı tespitinin yer aldığını duyurmasından sonra Başbakanlık'tan bir açıklama yapılarak Başbakan'ın Patel'e "güveninin tam olduğu" belirtildi.