HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel’e destek verdi, danışmanı istifa etti

İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel’e destek verdi, danışmanı istifa etti

20.11.2020 17:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel’e destek verdi, danışmanı istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bakanlık personeline kaba davrandığı iddialarıyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan İçişleri Bakanı Priti Patel'e destek verince, soruşturmayı yürüten danışmanı istifa etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bakanlık personeline kaba davrandığı iddialarıyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan İçişleri Bakanı Priti Patel'e destek verince, soruşturmayı yürüten danışmanı istifa etti.

Rapordaki bulguları Johnson tarafından reddedilen Alex Allan, "Patel'in davranışlarının zorbalık olarak tanımlanabileceğini" söyledi.

Patel ise "davranışlarıyla geçmişte insanları üzdüğü için" üzgün olduğunu söyledi.

İngiltere'de normalde davranış kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen bakanların istifa etmeleri bekleniyor.

Geçmişte, kuralları ihlal ettiği sonucuna varılan herhangi bir bakanın görevine devam ettiği bir örnek yok.

Johnson raporu açıklamadı

Bakanlıkta bazı görevlilerin kötü muameleye maruz kaldıkları iddialarının ardından Mart'ta başlatılan soruşturma yaz aylarında tamamlanmış ancak Boris Johnson raporu kamuoyuna açıklamamıştı. Yasalar, Başbakanı raporu açıklamaya mecbur kılmıyor.

Ancak BBC ve bazı başka medya kuruluşlarının raporda Patel'in kurallara aykırı davrandığı tespitinin yer aldığını duyurmasından sonra Başbakanlık'tan bir açıklama yapılarak Başbakan'ın Patel'e "güveninin tam olduğu" belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel

Soruşturma, Patel'den kötü muamele gördüğünü öne süren üst düzey bir İçişleri Bakanlığı yetkilisinin Şubat sonunda istifa etmesinden sonra başlatılmıştı. Patel'in bakanlıkta bir "korku ortamı" yarattığını söyleyen Philip Rutnam adlı yetkili hükümete dava açmıştı.

Rapor Patel'in İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Çalışma Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma bakanlığı yaptığı dönemleri kapsıyor.

'Kötü muamele sonrası intihar girişimi'

Priti Patel'in Ekim 2015'te Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde hakarete uğradığı söylenen bir çalışanın aşırı dozda ilaç alarak intihara kalkıştığı öne sürülmüştü.

Bu çalışanın daha sonra devletten 25 bin sterlin tazminat aldığı ortaya çıkmıştı.

Başbakan'ın başdanışmanı Dominic Cummings ve İletişim Direktörü Lee Cain de geçen hafta istifa etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Tren bekleyen yolcu kadın raylara itildi!Tren bekleyen yolcu kadın raylara itildi!
Atatürk'ü anma günü!Atatürk'ü anma günü!

En Çok Okunan Haberler

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

'Seyahat kısıtlaması' ile ilgili flaş açıklama

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

İsrail: İnsanlarda yaşlanma sürecini tersine çevirmeyi başardık!

İsrail: İnsanlarda yaşlanma sürecini tersine çevirmeyi başardık!

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

ABD'de tren bekleyen yolcu kadını raylara itti

Tren bekleyen yolcu kadın raylara itildi!

Hindistan'da elle kanalizasyon temizletilmesine karşı yeni tedbirler

Elle kanalizasyon temizletilmesine karşı yeni tedbirler

Bir kişinin yalanıyla tüm eyalet karantinaya girdi!

Bir kişinin yalanıyla tüm eyalet karantinaya girdi!

Kapı onu durduramadı! Aç puma köpeklere saldırmak için duvardan atladı

Kapı onu durduramadı! Aç puma saldırmak için duvardan atladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.