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İngiltere’de 741 bin adet koronavirüs test kiti geri çağrılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2020 17:24 | Son Güncelleme

İngiltere’de güvenlik endişeleri nedeniyle 741 bin adet koronavirüs test kitinin geri çağrılacağı belirtildi.

İngiltere’de 741 bin adet koronavirüs test kiti geri çağrılacak

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kuzey İrlanda merkezli bir tıbbi teknoloji şirketi ve sağlık ürünleri düzenleme kurumu olan Randox’a Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yürütülen test ve izleme programından gönderilen 741 bin kadar koronavirüs test kitininin geri çekilmesi için talimat verdi. Bakanlık, kararın ihtiyati bir tedbir olarak alındığını söylerken Randox kitlerinden alınan test sonuçların etkilenmediği belirtildi.

İngiltere Hükümeti, 15 Temmuz’da Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yürütülen test ve izleme programına, gerekli güvenlik standartlarını karşılamayabilecekleri endişesini dile getirerek kitleri kullanmayı bırakma talimatı vermişti. Şu ana kadar İngiltere’de depolarda, bakım evlerinde veya özel evlerde 741 bin adede kadar kullanılmamış Randox kitinin sistemde olduğu tahmin ediliyor. Bakanlık, bunların nasıl iade edileceğine dair talimatlar verirken Randox, geri iadenin yalnızca NHS programı dahilindeki numune toplama kitlerine uygulanan bir "düzenleyici önlem" olduğunu söyledi. Özel müşteriler veya kitlerin etkilenmediği belirtildi.

İHA

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