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  4. İngiltere'de bir çocuğun midesinden 54 bilye çıktı!

İngiltere'de bir çocuğun midesinden 54 bilye çıktı!

09.02.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de bir çocuğun midesinden 54 bilye çıktı!

İngiltere’nin Great Manchester bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı.

İngiltere’nin Great Manchester bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuğun, midesindeki mıknatısların vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını ölçmek için bir deney gerçekleştirdiği belirtiliyor. Morrison'ın, bu deneyin sonucunu görmek için 54 tane mıknatıslı bilye yuttuğu, ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Doktorlar, röntgende Morrison'un midesinde yapışık şekilde 54 adet mıknatıslı bilye tespit etti. Doktorların 4 saatlik operasyon sonucunda Morrison'un midesini yıkarak, mıknatıslı bilyeyi midesinden çıkardığı bilgisi paylaşıldı.

'ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR'

Morrison’un durumunun iyi olduğu belirtilirken, operasyonu yapan doktorlar "Hayati bir tehlikeyi atlattı. Mıknatıslı bilyelerin ağırlığı ölümcül hastalıklara da neden olabilirdi. Mucizevi bir şekilde hayatta olması son derece önemli bir durum" açıklamasında bulundu.

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