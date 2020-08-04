HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de kanalizasyonlarda Kovid-19 testine başlandı

İngiltere'de kanalizasyonlarda Kovid-19 testine başlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA), çalışmaların 44 atık su işlem tesisinde başladığını açıkladı.

İngiltere'de kanalizasyonlarda Kovid-19 testine başlandı

İngiltere'deki atık sularda Kovid-19'un tespiti için test yapılmaya başlandı.

Bilim insanları pandeminin başında hastaların dışkılarında da koronavirüs bulunabileceğini ortaya koymuştu.

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA), çalışmaların 44 atık su işlem tesisinde başladığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre DEFRA'dan bir sözcü, bilim insanları ile birlikte koronavirüsün genetik maddesine dair parçaların araştırıldığını söyledi.

Çevre Bakanı George Eustice, "Bu araştırmayla yeni salgınların nerede başlayabileceğine dair önceden haberdar olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Eustice, araştırmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve metodların halen gözden geçirildiğini belirtti.

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden Dr. Andrew Singer, atık su örneklerinde koronavirüse dair genetik maddeyi tespit edecek standardize bir test geliştirme projesindeki baş araştırmacılardan biri.

Dr. Singer BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kanalizasyonda haftadan haftaya virüs sayılarında artış olduğunda, koronavirüs vakalarının da arttığını söyleyebilecek kadar kendimizden emin olmak istiyoruz" dedi.

Bangor Üniversitesi'nden Profesör Davey Jones, Galler'in bazı bölgelerinde kanalizasyonları incelemek için beş aydır atık su işleme firmaları ile birlikte çalışıyor.

Profesör Jones BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bütün veriler bir toplulukta enfeksiyonda artış görülmeden önce atık sularında buna dair bir işaret olma ihtimalini gösteriyor" dedi.

Bilim insanları testi Kovid-19 uyarı sistemine dönüştürmeden önce iyileştirmeye çalışıyorlar.

Singer, atık suların çok sayıda kirletici madde içerdiğini ve örneklerin çok değişken olduğunu, bu nedenle hepsine uyacak bir test geliştirmenin zor olduğunu söylüyor:

"Bunu yapmamız gerektiği açık. Ancak bu aktif bir salgın için hiçbir zaman düşünülmemiş bir seçenek"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün atık su sistemleri aracılığıyla bulaştığına dair bir kanıt olmadığını kaydediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”
Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?

En Çok Okunan Haberler

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Marmara Denizi'nde panik anları!

Marmara Denizi'nde panik anları!

DSÖ, 'Tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem' diyerek açıkladı

DSÖ, 'Tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem' diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
Almanya'da tartışma: Seçmen yaşı 16 olsun

Almanya'da tartışma: Seçmen yaşı 16 olsun

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

Tanzanyalı madenci ikinci kez buldu: 2 milyon dolar değerinde

Tanzanyalı madenci ikinci kez buldu: 2 milyon dolar değerinde

Trump'tan son dakika Twitter paylaşımı: Okulları açın

Trump'tan flaş Twitter paylaşımı!

Açık açık komisyon istedi! Trump'tan çok konuşulacak TikTok açıklaması

Açık açık komisyon istedi! Trump'tan çok konuşulacak açıklama

İsrail'den Şam'ın güneyindeki rejim ordusu hedeflerine saldırı

İsrail savaş uçakları Suriye’ye saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.