HABER

İngiltere'de sular durulmuyor! Bir kişi daha istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2019 04:06 | Son Güncelleme

İngiltere'de Çalışma Bakanı Amber Rudd, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere'de sular durulmuyor! Bir kişi daha istifa etti

Rudd, Twitter'dan yayımladığı mesajla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bakan Rudd, görevini bırakmasına gerekçe olarak Başbakan Boris Johnson'ın 21 milletvekilini Muhafazakar Partinin parlamento grubundan ihraç etmesini gösterdi.

"İyi, sadık Muhafazakarlar ihraç edilirken seyirci kalamam." ifadesini kullanan Rudd, partisinin parlamento grubundan da ayrıldığını kaydetti.

Johnson'ın kardeşi Jo Johnson da önceki gün kabinedeki görevinden ve milletvekilliğinden istifa etmişti.

Jo Johnson istifa gerekçesini aile bağlarına sadakat ile ülke çıkarları arasında kalması olarak açıklamıştı. (AA)

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'
Tartışmalı İran Tankeri Suriye Açıklarında GörüntülendiTartışmalı İran Tankeri Suriye Açıklarında Görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Amber Rudd

En Çok Okunan Haberler

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Güney Afrika'da boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü

Eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü

İran'dan yeni 'nükleer' hamlesi! Santrifüjler kullanımına başlıyorlar

İran'dan yeni 'nükleer' hamlesi! Santrifüjler kullanacaklar

ABD Adrian Darya gemisine ait olduğunu iddia ettiği uydu fotoğrafını paylaştı

Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Bu fotoğraf paylaşıldı

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Ölü sayısı her geçen gün artıyor!

Trump'tan Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a 'sizinleyiz' mesajı

'Sizinleyiz, Tanrı sizi kutsasın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.