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İngiltere’de yaklaşık 3 bin TIR mahsur kaldı

22.12.2020 21:43 | Son Güncelleme:
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İngiltere’de yaklaşık 3 bin TIR mahsur kaldı

İngiltere’nin Kent şehrinde Avrupa’ya gitmek üzere olan yaklaşık 3 bin TIR Kovid-19’un yeni türü nedeni ile kapatılan sınırlar yüzünden mahsur kaldı.

İngiltere’de tespit edilen yeni bir Kovid-19 türünün ortaya çıktığının duyulmasının ardından dünyanın dört bir yanından İngiltere’ye olan ulaşım askıya alındı. Geçtiğimiz pazar günü Fransa’nın İngiltere’ye sınırlarını kapatmasını ardından İngiltere’nin Kent şehrinde binlerce tır mahsur kaldı. Kent İlçe Meclisi basın yetkilisi bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Kent şehrinde şu anda yaklaşık 3 bin TIR'ın beklediğini belirtti.

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Dover Limanı’na veya Manş Tüneli’ne gitmek için Kent’e gelen TIR'ların, park edilmeleri için Manston Havaalanı’na yönlendirildiğini aktaran yetkili, havaalanı otoparkında 2 bin 188 TIR'ın olduğunu ifade etti. Yetkili, M20 otoyolunda ise 632 TIR'ın olduğunu açıkladı.
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Dün İngiltere, Kanallar arası kesinti dönemlerinde trafiğin M20 Otoyolu’nda ilerlemesini sağlamak amacıyla otoyol bariyer sistemi olan Brock Operasyonu’nu yürürlüğe koydu. Brexit geçiş döneminin sonunda olası trafik kesintisiyle başa çıkmak için tasarlanan Brock Operasyonu adlı trafik yönetim sistemi, Avrupa’ya giden kamyonlardan kuyruğa sokulabilecek olanlar kıyıya bağlı taşıt yoluna yönlendiriliyor.

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Bölgedeki yoğunluğun birkaç gün sürebileceği düşünülerek, nakliyecilere Kent’e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi. (İHA)

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