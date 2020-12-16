İngiltere’de yüksek derecede bulaşıcı 'kuş gribi' salgını

Koronavirüs salgının ardından İngiltere’de kuş gribi alarmı verildi. Halk sağlığı yetkilileri yaptığı açıklamada, Derbyshire bölgesinde yüksek derecede bulaşıcı “kuş gribi” salgınının doğrulandığını ve salgının yaşandığı yerin “koruma bölgesi” ilan edildiğini aktardı.

Yetkililer, Derbyshire’ın güneyindeki bir tesisteki kümes hayvanların da H5N8 kuş gribi türünün bulunduğunu duyurdu. Sağlık yetkilileri, hastalığın diğer hayvanlara ve insanlara yayılma riskini sınırlandırmak için enfeksiyon alanı etrafında 3 kilometrelik bir koruma bölgesi ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi kurulduğunu açıkladı. Bölgedeki kümes hayvanlarının karkaslarının, yumurtalarının, kümes çöplerinin ve gübrenin hareketine kısıtlama getirildi.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelere göre, 3 kilometrelik koruma bölgesi Mackworth ve Mickleover’ın eteklerine kadar uzanıyor. Gözetim bölgesi ise, Derbyshire’ın büyük bölümlerinin yanı sıra Willington, Hilton ve Duffield’ı da içine alıyor.

"HALKA YÖNELİK RİSK ÇOK DÜŞÜK"

İngiltere Halk Sağlığı tarafından yapılan açıklamada, halka yönelik riskin çok düşük olduğu ve Gıda Standartları Kurumu’nun (FSA) çok düşük bir gıda güvenliği riski oluşturduğunu ifade ettiğini aktarıldı. Halk sağlığı, uygun şekilde pişirilmiş kümes hayvanı ürünlerini yemenin güvenli olduğunu açıkladı.