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İngiltere, Hırvat iş adamı Todoric'i ülkesine iade edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

İngiltere, Hırvat iş adamı Todoric'i ülkesine iade edecek

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'da hakkında soruşturma yürütülen "Agrokor" isimli şirketin kurucusu ve eski sahibi İvica Todoric, uzun süredir ikamet ettiği İngiltere'den ülkesi Hırvatistan'a iade edilecek.

Londra'daki yüksek mahkeme, Hırvatistan'da yürütülen soruşturma kapsamında daha önce hakkında Avrupa genelinde yakalama kararı çıkartılan Todoric'i ülkesine iade etme kararı aldı.

Mahkeme heyeti, savunma avukatlarının "Todoric'e karşı Hırvatistan'da siyasi bir süreç yürütüldüğü ve bu nedenle ülkesine iade edilmemesi gerektiği" iddialarını reddetti.

Hırvatistan Adalet Bakanı Drazen Bosnjakovic, mahkemenin iade kararının ardından yaptığı açıklamada, Hırvat iş adamının 10 gün içinde iade edileceğini kaydetti.

- "Agrokor" soruşturması

Hırvatistan Savcılığı, birçok Balkan ülkesinde marketleri bulunan "Agrokor" isimli şirketin yöneticilerinin, 2006-2017 yılları arasında sahte mali raporlar hazırladığı ve bu şekilde iş ortaklarını yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle geçen yıl ekim ayında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma başlatılmasının ardından savcılık talimatıyla yapılan polis operasyonunda, şirketin kurucusu ve eski sahibi İvica Todoric'in villasında da arama yapılmıştı.

Londra'ya yerleşen ve ikametini buraya aldıran Todoric hakkında Hırvat makamlarınca Avrupa genelinde yakalama kararı çıkarılmıştı. Londra'da 7 Kasım 2017'de gözaltına alınan Hırvat iş adamı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

"Agrokor" isimli şirket hakkındaki gelişmeler ülkede büyük bir krize neden olurken şirketin birçok eski yetkilisi gözaltına alınmıştı.

Hükümet, şirketin başına kayyum atamıştı.

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Hırvatistan Ivica Todoric iade ingiltere

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