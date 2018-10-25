İngiltere, Hırvat iş adamı Todoric'i ülkesine iade edecek

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'da hakkında soruşturma yürütülen "Agrokor" isimli şirketin kurucusu ve eski sahibi İvica Todoric, uzun süredir ikamet ettiği İngiltere'den ülkesi Hırvatistan'a iade edilecek.

Londra'daki yüksek mahkeme, Hırvatistan'da yürütülen soruşturma kapsamında daha önce hakkında Avrupa genelinde yakalama kararı çıkartılan Todoric'i ülkesine iade etme kararı aldı.

Mahkeme heyeti, savunma avukatlarının "Todoric'e karşı Hırvatistan'da siyasi bir süreç yürütüldüğü ve bu nedenle ülkesine iade edilmemesi gerektiği" iddialarını reddetti.

Hırvatistan Adalet Bakanı Drazen Bosnjakovic, mahkemenin iade kararının ardından yaptığı açıklamada, Hırvat iş adamının 10 gün içinde iade edileceğini kaydetti.

- "Agrokor" soruşturması

Hırvatistan Savcılığı, birçok Balkan ülkesinde marketleri bulunan "Agrokor" isimli şirketin yöneticilerinin, 2006-2017 yılları arasında sahte mali raporlar hazırladığı ve bu şekilde iş ortaklarını yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle geçen yıl ekim ayında soruşturma başlatmıştı.